Инфекционист предостерегает от употребления рыбы. Вот чем она опасна

Какими болезнями можно заразиться от рыбы

"Рыба - ценный продукт. В ней большое количество полиненасыщенных жирных кислот, аминокислот, фосфора, витамина D и других микроэлементов, которые так необходимы для рациона человека. Но знали ли вы, какую опасность может включать в себя эта драгоценная пища?", - пишет эксперт.

Яременко называет самые распространенные угрозы, связанные с употреблением рыбы. Возбудители может содержать практически вся рыба: вяленая, копченая, слабосоленая, морская красная, скумбрия, минтай, вкусные суши-роллы и даже печень трески.

Остростохоз

Возбудитель - сибирская двуустка. Размер глистов - 7-12 мм. заражена пресноводная рыба семейства карповых: карп, лещ, красноперка и т.д.

Проявления болезни начинаются через 2-3 недели после употребления недоброкачественно обработанной рыбы. После заражения этим паразитом впервые у человека появляется слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38-40° С. В случае хронического течения болезни организм не так остро реагирует на паразитов - они "тихо", но постоянно "съедают" его изнутри", - объясняет врач.

Клинорхоз

Возбудитель - китайская двуустка. Ею могут быть заражены пескарь, карась, сазан и т.д. Проявляется повышением температуры тела, сыпью на коже, увеличением печени.

Дифиллоботриоз

Это заражение широким лентяем. После попадания в человеческий организм в кишечнике из личинки вырастет червь длиной 8-12 м и более.

"Паразит может жить в организме 10-20 лет. Источник заражения: окунь, ерш, щука, дальневосточные лососевые рыбы. Болезнь проявляется потерей аппетита, слабостью, тошнотой, реже рвотой, слюнотечением, отрыжкой, изжогой, ворчанием, давлением в животе, стулом, головной болью, раздражительностью, высыпанием на коже, которые иногда чешутся", - объясняет врач.

Анизокидоз

Личинки круглых червей могут поражать почти все виды морских рыб: тресковые, окуневые, лососевые, сельди и т.д. Личинки анизокида могут провоцировать развитие язвы кишечника. Проявления: тошнота, рвота, боль в животе, сыпь, температура тела, диарея.

Врач отмечает, что даже эти риски заразиться не являются причиной отказа от употребления этого продукта. Главное - правильное приготовление.