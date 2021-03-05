Інфекціоніст: вакцина Astrazeneca - не найефективніша у світі

Як розповів фахівець, 23 лютого в Україну завезли першу партію вакцин, 117 тисяч доз. Вакцина Oxford/Astrazeneca, виробництва Великобританія, схвалено ВООЗ для профілактики захворювання COVID-19 для екстреного застосування. Також є договір про поставку вакцини американської NovaVax. Обидві ці вакцини мають досить зручні умови зберігання, від +2 до +8. Astrazeneca витримує кімнатну температуру до місяця.

"Вакцина Astrazeneca не належить до вакцин з найвищою ефективністю. Згідно з дослідженнями, її ефективність становить трохи більше ніж 60%. Це небагато, але і цього може бути достатньо при масовому охопленні населення – це перше. Ну і друге – слід пам'ятати, що нашою метою є не лише запобігання розвитку коронавірусної інфекції повною мірою, це був би ідеальний варіант, але ми прагнемо ще й до зменшення летальності та кількості тяжких форм інфекції й сподіваємося, що таку ефективність вакцина зможе забезпечити", - пояснив Олександр Герасун і додав, що повний курс вакцинації передбачає введення двох доз препарату

"Повний курс вакцинації передбачає введення двох доз препарату з інтервалом у 28 днів. Вакцинація населення нашої країни проходитиме у п'ять етапів. І в першу чергу вакцинуються лікарі "ковідних стаціонарів", оскільки вони безпосередньо мають справу з SARS-CoV-2", - зазначив інфекціоніст.

У Львові вже почалася вакцинація, і перші медики отримали свої щеплення.

"У Львівській області під час першого етапу було вакциновано вже 200 медиків, і ні в кого побічних ефектів поки не зафіксовано. Також на першому етапі будуть вакцинувати військових у зоні ООС. Ці щеплення здійснюють мобільні бригади. На другому етапі будуть вакцинувати на стаціонарних пунктах, планується прищепити представників населення старше 80 років та лікарів первинної ланки", - додав Олександр Герасун.

Повний текст інтерв'ю з лікарем-інфекціоністом Олександром Герасуном - читайте в Styler у суботу, 6 березня.