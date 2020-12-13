Інфекціоніст роз'яснив умови карантину під час вакцинації від коронавірусу в Україні

Інфекціоніст розповів про карантин під час вакцинації від коронавірусу (коллаж: РБК-Україна)

Вакцинація від коронавірусу в Україні, імовірно, дозволить відкрити заклади, робота яких зараз під обмеженнями. Але українцям все ж доведеться дотримуватися всіх карантинних вимог, які діють і нині.

Як сказав лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта в ефірі телеканалу Obozrevatel TV, попри початок вакцинації від COVID-19 актуальними залишаться дотримання дистанції й носіння масок. Лікар припускає, що процес щеплення може стартувати у квітні 2021 року.

"Напевне, це дозволить відкрити всі заклади, які обслуговують населення. Проте індивідуальні заходи, такі як дотримання дистанції чи використання масок, залишаться актуальними", – сказав лікар.

Медик висловив думку, що у разі грамотної роз'яснювальної роботи з українцями, кількість охочих зробити щеплення від коронавірусу зростатиме. На його переконання, у людей потрібно сформувати довіру до вакцинації, пояснити її суть, і показати, що це матиме позитивні зміни у суспільстві.

"Я дивлюся, що кількість українців, які готові вакцинуватися, зростає. Якщо півтора місяця тому було 37%, то нині вже 57% готові вакцинуватися. Правильна інформаційна політика з поясненням, для чого це потрібно, із визначенням тих груп, які повинні вакцинуватися насамперед, а також демонстрація того, що це не корупційна схема, що не будуть використовуватися якісь додаткові стимули чи ще щось, приведуть до позитивних змін у суспільстві, суспільство почне толерантніше брати участь у програмі вакцинації", – заявив лікар.

Також, зі слів Курпіти, в Україні є потрібне обладнання для зберігання вакцин від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech за температури -70 градусів. Але, уточнив він, обсяг обмежений 100 тисячами доз.

"На національному рівні таке обладнання існує, воно може зберігати до 100 тисяч доз... Коли вакцина доставляється в регіони, її можна зберігати у звичайному холодильнику. Найголовніше, щоб це тривало не більше ніж 5 днів", – наголосив медик.

Нагадаємо, заступник глави МОЗ, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що вакцина від коронавірусу, яка незабаром має з'явитися в Україні в рамках механізму COVAX, захищатиме організм від інфікування щонайменше 6-9 місяців.

Також раніше голова МОЗ України Максим Степанов заявив, що уряд запровадив посилені обмеження в Україні у січні, щоб запобігти спалаху коронавірусу. Якщо не оголошувати карантин після Нового року, то локдаун доведеться вводити в лютому.