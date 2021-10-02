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Інфекціоніст розвінчала один з найнебезпечніших міфів про COVID: "не просто можна, а потрібно негайно"

Автор: Людмила Жукова

Вагітним українкам не просто можна, а потрібно на будь-якому терміні вакцинуватися від коронавірусу.

Таку заяву зробила лікар-інфекціоніст і експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Вагітним не просто можна, а потрібно негайно, терміново на будь-якому терміні вагітності зробити щеплення вакциною Pfizer. Дітям з 12 років, у яких є супутні захворювання, терміново потрібно отримати вакцину Pfizer. Людям, які старше 65 років, неважливо які у них супутні захворювання-астма, онкологія, кардіологія - потрібно піти і отримати будь - яку з наявних вакцин", - сказала експерт.

Також фахівець нагадала, що від коронавірусу можна робити щеплення людям з алергією. Не будуть вакцинувати лише тих, у кого був анафілактичний шок від першої дози.

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Саакашвілі назвав головну причину безладу в Україні.


Також сам Савік Шустер викрив психологію президента РФ і розповів про стратегію Путіна проти України.


Крім того, стало відомо, за що звільнили колишнього генпрокурора Рябошапку насправді.


Ще експерти вияснили, з якою емоцією в Україні живуть сьогодні 16-18-річні українці.


Також у ефірі показали реконструкцію замаху на Сергія Шефіра.

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Вакцина від коронавірусу