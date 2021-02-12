Інфекціоніст розповіла, як швидко можна повторно заразитися коронавірусом

Катерина Булавінова пояснила, що перевіряти рівень антитіл тестами немає особливого сенсу, оскільки на цей момент дуже мало даних про те, як саме вони впливають на коронавірус.

"Ніхто не розуміє, як все це працює. Єдине, що зрозуміло зараз, що ми, хто перехворіли, зараз у нас є три місяці попереду для того, щоб обніматися, цілуватися і все таке інше. І навіть щоб кудись прийти та більш-менш себе нормально почувати. За три місяці у нас ризики починають підвищуватися, а через шість вважається, що ми можемо захворіти повторно", - повідомила інфекціоніст.

Вона уточнила, що бувають випадки, коли люди інфікувалися і швидше вказаних строків і друге інфікування може виявитися найбільш важким, ніж перше.

Ток-шоу "Право на владу" 11 лютого 2021 року