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Інфекціоніст розповіла, як швидко можна повторно заразитися коронавірусом

Автор: Анна Шиканова

Коронавірус продовжує вирувати в Україні й у всьому світі. Відомий інфекціоніст розповіла, що люди, які вже один раз перенесли COVID-19, можуть повторно інфікуватися через шість місяців.

Медичний експерт ЮНІСЕФ і інфекціоніст Катерина Булавінова розповіла, що немає сенсу робити тести на антитіла, через те, що вони діють тільки три місяці. Про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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Катерина Булавінова пояснила, що перевіряти рівень антитіл тестами немає особливого сенсу, оскільки на цей момент дуже мало даних про те, як саме вони впливають на коронавірус.

"Ніхто не розуміє, як все це працює. Єдине, що зрозуміло зараз, що ми, хто перехворіли, зараз у нас є три місяці попереду для того, щоб обніматися, цілуватися і все таке інше. І навіть щоб кудись прийти та більш-менш себе нормально почувати. За три місяці у нас ризики починають підвищуватися, а через шість вважається, що ми можемо захворіти повторно", - повідомила інфекціоніст.

Вона уточнила, що бувають випадки, коли люди інфікувалися і швидше вказаних строків і друге інфікування може виявитися найбільш важким, ніж перше.

Ток-шоу "Право на владу" 11 лютого 2021 року

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що академік закликав готуватися до третьої хвилі коронавірусу в Україні.

А також ми розповідали про те, що вчені знайшли взаємозв'язок між симптомами COVID-19 та віком пацієнта.

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