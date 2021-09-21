Інфекціоніст розповів, в якому стані зараз перебувають хворі COVID-19 в лікарнях

Коронавірус в Україні продовжує атакувати людей і зараз люди в лікарнях перебувають у важкому стані.
Про це повідомив ТСН головний інфекціоніст Львівської області, головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.
"У більшості хворих важкий стан. Він зумовлений гострою дихальною недостатністю, ускладненнями у вигляді двосторонньою бронхопневмонією. У нас є два випадки плевритів, які розвинулися після коронавірусу", - повідомив медик.
Федоренко перерахував важкі ускладнення після коронавірусу, які розвиваються у людей.
"Є 5 хворих, у яких значні ураження з боку центральної нервової системи. Це - дезорієнтація, болі в голові. У одного хворого розвинувся гострий психоз. Для його лікування ми навіть долучали лікарів-психіатрів. Є також і хворі, у яких є ускладнення через хронічні соматичних хвороб. Це - цукровий діабет. В такому випадку відзначаються значні підйоми, коливання глюкози в крові. У одного хворого це призвело до розвитку гіперглікемічної коми", - зазначив лікар.
Він ще раз нагадав, що штам "Дельта" є дуже заразним у порівнянні з попередніми.
"Штам "Дельта" дійсно агресивніше в порівнянні з тим ходом хвороби, який був у хворих у 2020 році. Їм частіше заражаються при контакті з інфікованим. І в цьому є його відмінність від інших", - резюмував Федоренко.
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