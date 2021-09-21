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Інфекціоніст розповів, в якому стані зараз перебувають хворі COVID-19 в лікарнях

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Вівторок 21 вересня 2021 13:47
Інфекціоніст розповів, в якому стані зараз перебувають хворі COVID-19 в лікарнях В українських лікарнях все більше коронавірусних хворих (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Коронавірус в Україні продовжує атакувати людей і зараз люди в лікарнях перебувають у важкому стані.

Про це повідомив ТСН головний інфекціоніст Львівської області, головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

"У більшості хворих важкий стан. Він зумовлений гострою дихальною недостатністю, ускладненнями у вигляді двосторонньою бронхопневмонією. У нас є два випадки плевритів, які розвинулися після коронавірусу", - повідомив медик.

Федоренко перерахував важкі ускладнення після коронавірусу, які розвиваються у людей.

"Є 5 хворих, у яких значні ураження з боку центральної нервової системи. Це - дезорієнтація, болі в голові. У одного хворого розвинувся гострий психоз. Для його лікування ми навіть долучали лікарів-психіатрів. Є також і хворі, у яких є ускладнення через хронічні соматичних хвороб. Це - цукровий діабет. В такому випадку відзначаються значні підйоми, коливання глюкози в крові. У одного хворого це призвело до розвитку гіперглікемічної коми", - зазначив лікар.

Він ще раз нагадав, що штам "Дельта" є дуже заразним у порівнянні з попередніми.

"Штам "Дельта" дійсно агресивніше в порівнянні з тим ходом хвороби, який був у хворих у 2020 році. Їм частіше заражаються при контакті з інфікованим. І в цьому є його відмінність від інших", - резюмував Федоренко.

Як ми раніше повідомляли, в Україні школи можуть піти на "дистанціонку", незважаючи на вакцинацію.

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Коронавірус "Дельта"
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