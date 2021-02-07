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Інфаркт в молодому віці: кардіолог назвав три причини

Новость на русском → Неділя 07 лютого 2021 19:00
Інфаркт в молодому віці: кардіолог назвав три причини Лікар назвав причини інфаркту у молодих людей (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Нездорове харчування є одним з головних чинником, що впливають на виникнення інфаркту у молодих людей сьогодні.

Про це сказав лікар-кардіолог Юрій Конєв, пише "РИА Новости".

За словами доктора медичних наук, саме шкідлива їжа, якою часто зловживають молоді люди, зокрема, швидкоїжа, сильно підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Експерт при цьому зазначає: найкращий варіант для профілактики утворення атеросклерозу - середземноморська дієта.

"Також варто вживати не менше 400 грамів зелені, овочів і фруктів на добу", - говорить лікар.

Серед інших факторів розвитку інфаркту в молодості спеціаліст виділив такі:

  • малорухливий спосіб життя,
  • порушений режим праці та відпочинку.

Кардіолог вважає, що молоді люди досить часто не сплять (або мало сплять) ночами, а до того ж люблять сходити куди-небудь "відтягнутися".

"Однак саме в темний час доби відбувається вироблення "поганого" холестерину, який як раз і є причиною появи атеросклерозу", - попередив лікар.

Додамо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від хвороб серця щороку помирають майже 18 млн людей у всьому світі. При цьому близько 80% передчасним інфарктам можна запобігти.

До речі, нещодавно лікарі розповіли про ознаки, що вказують на проблеми з серцем, за яких потрібно терміново звернутися за медичною допомогою.

Також медики назвали корисний фрукт, який захистить серце і позбавить від депресії.

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