Інфаркт в молодому віці: кардіолог назвав три причини

Нездорове харчування є одним з головних чинником, що впливають на виникнення інфаркту у молодих людей сьогодні.

Про це сказав лікар-кардіолог Юрій Конєв, пише "РИА Новости".

За словами доктора медичних наук, саме шкідлива їжа, якою часто зловживають молоді люди, зокрема, швидкоїжа, сильно підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Експерт при цьому зазначає: найкращий варіант для профілактики утворення атеросклерозу - середземноморська дієта.

"Також варто вживати не менше 400 грамів зелені, овочів і фруктів на добу", - говорить лікар.

Серед інших факторів розвитку інфаркту в молодості спеціаліст виділив такі:

малорухливий спосіб життя,

порушений режим праці та відпочинку.

Кардіолог вважає, що молоді люди досить часто не сплять (або мало сплять) ночами, а до того ж люблять сходити куди-небудь "відтягнутися".

"Однак саме в темний час доби відбувається вироблення "поганого" холестерину, який як раз і є причиною появи атеросклерозу", - попередив лікар.

Додамо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від хвороб серця щороку помирають майже 18 млн людей у всьому світі. При цьому близько 80% передчасним інфарктам можна запобігти.