Инфаркт в 30, диабет - в 15. Почему болезни молодеют и как избежать ранней смерти

Почему болезни в Украине помолодели?

Врач уверена, что для предотвращения болезней, нужна профилактическая медицина.

"Инфаркт и инсульты не начинаются с 15 лет, но вот метаболические болезни с 15, пубертат 18-20, инфаркты - это уже 35, то есть уже есть и 33", - рассказала диетолог.

"Поэтому это не так, как когда-то люди считали, вот доживу до 60 лет, ну и будет у меня букет болезней, да? Сейчас ты не можешь даже спрогнозировать. И для этого так же нужна профилактическая медицина", - сказала она.

"Потому что если ты знаешь свой генотип, свою генетику, ты знаешь, что оно влияет на твои клетки, на гормоны, то есть как влияет стресс на твою жизнь, ты можешь предупредить или не дать развиться осложнениям", - добавила Толстикова.

По словам врача, бывают случаи, когда в 35 лет у человека отрывается тромб.

Высокое артериальное давление, стресс, микротравмы сосудов, воспаление, холестериновые бляшки - все это может происходить в организме незаметно, но имеет разрушительный эффект.

"Этот механизм убегает, как часы, которые мы не видим, но которые могут оборваться в любой момент", - предупредила эксперт.

Благодаря регулярным обследованиям можно выявить факторы риска на ранних стадиях и предупредить развитие серьезных заболеваний.