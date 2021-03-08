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В Індонезії крокодил проковтнув 8-річну дитину: батько кинувся на рептилію з голими руками

Автор: Володимир Костирін

В Індонезії величезний крокодил схопив 8-річного хлопчика, який рибалив разом з батьком на річці Темпакул в провінції Східний Калімантан, і проковтнув цілком.

Про це передає The Sun.

Рептилія довжиною 6 метрів після нападу потягла свою жертву в каламутну воду. Шокований батько дитини кинувся слідом за крокодилом і, намагаючись врятувати сина, в розпуці бив хижака кулаками.

На жаль, це не допомогло - крокодил проковтнув маленького Дімаса Мулкана Сапутру цілком, навіть не пережовуючи.

Трагедія сталася 3 березня.

Як пише індонезійське видання Merdeka, співробітники служби порятунку знайшли рептилію-вбивцю тільки наступного дня - 4 березня - всього в 100 метрах від місця нападу. В селі Муару Бенгалон в Бенгальській окрузі тіло хлопчика було вирізано повністю неушкодженим зі шлунку, але він був вже мертвим.

В Індонезії крокодил проковтнув 8-річного хлопчика (фото: ViralPress)

Представник місцевого пошуково-рятувального агентства Октавіанто розповів, що попри всі зусилля батька хлопчика, який погнався за крокодилом і вдарив його голими руками, чудовисько було занадто сильним і швидким.

За інформацією видання, цей жахливий інцидент зі смертю дитини в пащі річкового монстра стався через кілька тижнів після того, як ще один 8-річний хлопчик був убитий крокодилом в селі Іст-Сепасо під час купання в річці. Його тіло досі не знайдено.

В Індонезії 6-метровий крокодил проковтнув дитину (фото: ViralPress)

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Австралії крокодил-гігант вибрався на пляж і з'їв двох акул на очах у людей, які зняли те, що відбувалося, на відео.

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