Индийские блины с картофелем и чечевицей: просто, вкусно и диетически!

Индийские блины или лепешки с картофелем и чечевицей - разнообразят меню и прекрасно подойдут для завтрака, перекуса или еды в дорогу. В многочисленных индийских ресторанах по всему миру их подают всегда к любым блюдам - это постное блюдо, которое готовится очень легко.
Как приготовить индийские блины с картофелем и чечевицей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gospoda.
Рис и чечевицу замочить на ночь в отдельных мисках. Утром слегка обсушить и измельчить в блендере до однородного состояния. Смешать рисовую и чечевичную массу, добавить сахар, соль, измельченный перец чили. Накрыть крышкой и оставить на 1 час.
Перед выпеканием тесто нужно взбить венчиком. Оно не должно быть очень густым.
Картофель очистить, размять в пюре, добавить соль. На сковороде подогреть 1 чайную ложку масла и в нем обжарить семена зиры и горчицы.
Когда начнет трещать - положите натертый имбирь, нарезанный кайенский перец и жарьте 1-2 минуты. Затем добавьте куркуму, картофельное пюре и обжаривайте, помешивая, еще 2-3 минуты.
Разогретую сковороду смажьте маслом и выкладывайте столовой ложкой тесто из расчета на 1 корж - 2-3 столовых ложки. Быстро разровняйте и обжарьте 2-3 минуты с одной стороны, переверните и жарьте еще 1-2 минуты с другой стороны.
Готовые блины выкладывайте на тарелку и на каждую половинку положите начинку, а затем сверните пополам. Затем слегка обжарьте каждый блинчик с двух сторон на сливочном масле.
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