Индийские блины с картофелем и чечевицей: просто, вкусно и диетически!

Индийские блины или лепешки с картофелем и чечевицей - разнообразят меню и прекрасно подойдут для завтрака, перекуса или еды в дорогу. В многочисленных индийских ресторанах по всему миру их подают всегда к любым блюдам - это постное блюдо, которое готовится очень легко.

Как приготовить индийские блины с картофелем и чечевицей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gospoda.

Что вам понадобится:

Рис - 1 стакан

Чечевица - 100 г (лучше всего зеленая)

Перец чили - ½ шт.

Сахар - ½ ч. ложки

Соль - 1 ст. ложка

Масло - 6 ст. ложек

Картофель - 6-8 шт.

Свежий имбирь натертый - 3 ч. ложки

Сливочное масло - 2 ст. ложки

Горчица и семена зиры - по 2 ч. ложки

Кайенский перец - ½ шт.

Куркума - ½ ч. ложки

Как готовить индийские блины с картофелем и чечевицей

Рис и чечевицу замочить на ночь в отдельных мисках. Утром слегка обсушить и измельчить в блендере до однородного состояния. Смешать рисовую и чечевичную массу, добавить сахар, соль, измельченный перец чили. Накрыть крышкой и оставить на 1 час.

Перед выпеканием тесто нужно взбить венчиком. Оно не должно быть очень густым.

Картофель очистить, размять в пюре, добавить соль. На сковороде подогреть 1 чайную ложку масла и в нем обжарить семена зиры и горчицы.

Когда начнет трещать - положите натертый имбирь, нарезанный кайенский перец и жарьте 1-2 минуты. Затем добавьте куркуму, картофельное пюре и обжаривайте, помешивая, еще 2-3 минуты.

Разогретую сковороду смажьте маслом и выкладывайте столовой ложкой тесто из расчета на 1 корж - 2-3 столовых ложки. Быстро разровняйте и обжарьте 2-3 минуты с одной стороны, переверните и жарьте еще 1-2 минуты с другой стороны.

Готовые блины выкладывайте на тарелку и на каждую половинку положите начинку, а затем сверните пополам. Затем слегка обжарьте каждый блинчик с двух сторон на сливочном масле. Индийские лепешки с чечевицей и картофелем (кадр из видео)

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