В Індії починається нова епідемія: що за грибок виявили лікарі і чим він небезпечний

В Індії виявили новий грибок

У 34-річного пацієнта в Індії лікарі виявили грибок аспергільозу. Чоловік перехворів на важку форму коронавірусу, отримав ураження легень 90% і майже два місяці проходив терапію. Під час проведення аналізів у нього знайшли грибок, який вразив легені, пазухи та кров. Цей грибок є різновидом мукормікозу, який викликає також і інші види хвороби - "чорну", "білу" і "жовту".

Як стверджують лікарі, це перший випадок "зеленої цвілі" в штаті Мадхья-Прадеш. Однак немає інформації про те, чи є такі випадки в інших штатах Індії.

Що таке аспергільозу

Це рід вищих аеробних цвілевих грибів, у яких налічується кілька сотень видів. Людину можуть вражати понад 60 видів аспергіл, які викликають різні захворювання – інфекції внутрішніх органів, зовнішнього вуха, ураження шкіри. Найчастіше аспергіли вражають організм людини в імунодефіцитних станах. Є підвиди цього грибка, які мають високий рівень смертності.

Грибки аспергільозу знаходяться практично скрізь - в приміщеннях, на відкритому повітрі та передаються вони повітряно-крапельним шляхом. Людина просто вдихає спори цього грибка і, якщо організм сильно ослаблений – може захворіти.

Найчастіше негативному впливу цього грибка схильні пацієнти після серйозних захворювань легенів, бронхів, ослаблені після важких інфекційних хвороб, після довгострокової терапії кортикостероїдами у великих дозах, а також при захворюваннях крові та після трансплантацій. Від людини до людини, або від тварини до людини - цей грибок не передається.

Як не допустити зараження

Рекомендації медиків про зараження цим грибком досить стандартні - мити руки, уникати приміщень з великою кількістю пилу або цвілі на стінах. Носити респіратори та вживати всіх запобіжних заходів при роботі з ґрунтом, оскільки грибок здатний проникати в організм людини не тільки при вдиханні спор, але і через пошкоджену шкіру.

Які симптоми аспергільозу

Гостре зараження грибками аспергільозу проявляється кашлем, часто з кровохарканням, плевритним болем в грудній клітці та задишкою. Без лікування цей грибок може швидко прогресувати та викликати смерть.

Аспергільоз поза легенями може виражатися в ураженнях шкіри, синуситах, швидко розвивається пневмонії, а також вражати печінку, нирки та головний мозок.