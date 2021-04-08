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Його ім'я буде жити в серцях українців вічно: в зоні ООС загинув захисник України

Автор: Анна Шиканова

У зоні ООС на Донбасі знову загострення і в четвер, 8 квітня, смертельне поранення отримав ще один український захисник. Військовому було всього 22 роки, родом він був з Миколаївської області.

У пресслужбі Миколаївської обласної адміністрації назвали ім'я загиблого військового.

Денис Павлович Юшко загинув у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Він отримав кульове поранення в голову, несумісне з життям.

"8 квітня 2021 року, при виконанні службових обов'язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України матрос військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти), житель села Новобогданівка Миколаївського району Юшко Денис Павлович отримав вогнепальне кульове поранення голови несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Денису Юшко було всього 22 роки. 31 травня 2021 року він повинен був відсвяткувати свій 23-й день народження.

Денис Юшко загинув на Донбасі 8 квітня

Керівництво та апарат Миколаївської обласної державної адміністрації висловили співчуття рідним і близьким загиблого захисника України.

"Його ім'я буде вічно жити в серцях українців", - додали в адміністрації.

В коментарях українці висловили співчуття рідним і близьким загиблого військового.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стали відомі імена українських військовиків, які загинули на Донбасі 6 квітня.

А також розповідали про те, що з початку перемир'я на Донбасі загинули майже 30 українських військових.

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