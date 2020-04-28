Імунологи зробили заяву про коронавірус: у кого найвищі ризики заразитися

Коронавірус в Україні був діагностований у 9009 пацієнтів. З початку пандемії одужали понад 800 українців, 220 осіб померли.

Італійські імунологи розробили науково-теоретичну модель COVID-19, щоб з'ясувати, як діє вірус на різних людей і чому у різних пацієнтів хвороба протікає абсолютно по-різному. Результати дослідження були опубліковані в виданні Corriere della Sera.

Як відзначають вчені, результат захворювання визначається у пацієнта в перші 10-15 днів після зараження. В першу чергу, результат залежить від кількості вірусу, який потрапив в організм людини. У другу – від його вродженого імунітету. Самими активними компонентами в тілі людини є природні антитіла IgA та IgM, які знаходяться в слині та слизових оболонках людини.

Найбільше до інфікування схильні ті люди, у яких від народження слабкий імунітет. Як пояснюють дослідники, ризик заразитися у літніх людей пов'язаний з тим, що в їх організмі немає антитіл до генетичних дефектів. Також вірус дуже швидко поширюється серед медичних працівників.

Крім того, вчені назвали ще одну групу, яка має ризики заразитися вище, ніж інші люди. Це спортсмени, які займаються тривалими фізичними тренуваннями. Інтенсивні заняття спортом призводять до того, що людина робить часті та глибокі вдихи та видихи й таким чином вірус отримує прямий шлях до нижніх дихальних шляхів.

"Якщо Sars-CoV-2 долає блокаду вродженого імунітету і поширюється від верхніх дихальних шляхів до альвеол вже на ранніх стадіях інфекції, то він може розмножуватися без локальної резистентності, викликаючи пневмонію і виділяючи велику кількість антигенів. Наступна адаптивна імунна відповідь є уповільненою, але сильною (антитіла з високою спорідненістю до IgM, IgA та IgG) і при виявленні великої кількості вірусних антигенів, вже накопичених за цей час, викликає сильне запалення і запускає каскади медіаторів (коагуляція та цитокініновий шторм), які призводять до ускладнень і у деяких випадках до смерті", - говориться в дослідженні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі симптоми легкого і важкого коронавірусу.