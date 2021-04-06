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Імунолог зробив заяву про вакцини: восени щепитися вже немає сенсу

Автор: Людмила Жукова

Вакцинуватися восени тими ж вакцинами, які закуплені зараз, немає ніякого сенсу. Це пов'язано з тим, що навіть при невеликій зміні білка, проти якого стимулюють векторні вакцини, може статися розбіжність антигену і антитіл, що зробить вакцину неефективною.

Про це в інтерв'ю "Економічним новинам" розповів імунолог Андрій Волянський.

"Векторні вакцини і РНК-вакцини стимулюють імунітет проти фрагмента білка шипа, тобто, навіть при невеликій зміні цього білка може бути розбіжність антигену і антитіл, що призведе до неефективності вакцини. Природний імунітет виробляється до багатьох білків вірусу, більшість з яких стабільні, тому можна припускати тривалий частковий захист навіть проти нових варіантів, який ще називають перехресним імунітетом", - розповів Волянський.

За словами медика, нові дослідження показали неефективність існуючих вакцин до нового "південноафриканському" штаму коронавірусу. Тому є ймовірність, що так буде і з такими штамами.

"Вакцинація у другому півріччі 2021 року існуючими вакцинами вже втратила сенс, оскільки пандемія наближається до завершення і восени необхідно застосування нових сезонних вакцин", — зазначив Андрій Волянський.

Також імунолог повідомив, що прихід "південно-африканського"штаму в Україну (який, нібито, вже відбувся) призведе до різкого зниження ефективності вакцинації.

Як ми раніше писали, в Україну приїде корейська вакцина AstraZeneca SKBio, що про неї відомо.

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Новини України Вакцина
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