Імунолог зробив заяву про вакцини: восени щепитися вже немає сенсу

"Векторні вакцини і РНК-вакцини стимулюють імунітет проти фрагмента білка шипа, тобто, навіть при невеликій зміні цього білка може бути розбіжність антигену і антитіл, що призведе до неефективності вакцини. Природний імунітет виробляється до багатьох білків вірусу, більшість з яких стабільні, тому можна припускати тривалий частковий захист навіть проти нових варіантів, який ще називають перехресним імунітетом", - розповів Волянський.

За словами медика, нові дослідження показали неефективність існуючих вакцин до нового "південноафриканському" штаму коронавірусу. Тому є ймовірність, що так буде і з такими штамами.

"Вакцинація у другому півріччі 2021 року існуючими вакцинами вже втратила сенс, оскільки пандемія наближається до завершення і восени необхідно застосування нових сезонних вакцин", — зазначив Андрій Волянський.

Також імунолог повідомив, що прихід "південно-африканського"штаму в Україну (який, нібито, вже відбувся) призведе до різкого зниження ефективності вакцинації.