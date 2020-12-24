Імунолог розповіла, навіщо потрібні вітамін С і цинк при коронавірусі

Медики стверджують, що в боротьбі з коронавірусом особливе значення має імунітет. Для цього багатьом пацієнтам лікарі прописують пити вітаміни С і D, а також цинк.

Імунолог і алерголог, головний позаштатний спеціаліст з клінічної імунології Київської області, кандидат медичних наук Тетяна Бондаренко розповіла в інтерв'ю для видання "Факти", навіщо потрібні вітаміни та цинк під час вірусних захворювань і як правильно їх вживати.

Вона пояснила, що правильне дозування вітамінів повинен визначити лікар, і щоб не помилитися, потрібно здати аналізи та перевірити рівень вітамінів в організмі.

"Хоча з жорстким гіповітамінозом ми зараз стикаємося вкрай рідко, однак у багатьох тести показують дефіцит вітаміну D. Він потрібен для міцного імунітету, утворення кісткової тканини. Якщо кількість вітаміну D менше норми, потрібна більш висока доза — 4000-5000 одиниць в день. Потім можна приймати підтримувальну — до 2000 одиниць. Вітамін С — потужний антиоксидант, бере участь у виведенні токсинів, імунологічних процесах, розріджує кров. При коронавірусній інфекції у хворих відбувається небезпечне згущення крові, що загрожує розвитком тромбозів. Тому потрібно приймати вітамін С: дорослим для лікування — по два грами, а для профілактики — до одного грама на добу", - пояснила фахівець.

Вона додала, що підвищену дозу вітамінів потрібно приймати два-три тижні, а потім поступово знижувати, щоб не нашкодити шлунку і не збільшити відкладення солей у нирках.

"Не можна забувати, що вітамін С можна отримати з багатьох продуктів. Чемпіоном є ківі. Якщо у людини проблеми зі шлунком (наприклад, гастрит), порушення травлення або є алергія, можна пити відвар шипшини. Але не концентрований — він теж дратує слизову шлунка", - порекомендувала Бондаренко.

Крім того, лікар пояснила, що цинк сильно зміцнює імунітет, але його не можна приймати тривалий час.

"Середня добова доза для дорослих — до 20 міліграмів, на період епідемії прийнятні 50-60 міліграм, але не довше місяця. Потім бажано перевірити його рівень в організмі, здавши аналіз. Цинком багаті червоне м'ясо, субпродукти, насіння, сочевиця. Але одними продуктами не "наїсти" необхідну дозу, тому потрібні додаткові добавки або вітамінні комплекси, що містять цинк", - розповів імунолог.

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