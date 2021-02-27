Імунолог назвав побічні ефекти від вакцинації: які реакції та протипоказання

Він також назвав імовірні побічні ефекти у людини від щеплення.

Перші відносяться до місцевих реакцій

Вони можуть виражатися у виникненні почервоніння на місці уколу, свербежу, і місцевих алергічних реакціях.

"Це допускається", - зазначив Назар.

Другі - можливі системні реакції

У таких випадках у людини підвищується температура, може бути запаморочення.

Лікар звернув увагу, що подібне виникає приблизно у 5-10% пацієнтів.

Які протипоказання

Також Назар розповів про випадки, коли робити щеплення небезпечно, і наголосив, що вакцинації має передувати огляд у лікаря, і тільки з його згоди можна йти за уколом.

"Є певні протипоказання для будь-якої вакцинації, вони більш-менш стандартні. Перше – наявність тяжких поствакцинальних ускладнень у минулому на будь-яку вакцину, тяжкі алергічні реакції на будь-яку вакцину, неврологічні захворювання або просто захворювання в стадії загострення", - сказав імунолог.

Він додав, що українські лікарі не проводять вакцинацію як "в рекламних роликах - під'їхав до заправки, виставив руку чи зад, вкололи і поїхав собі".

"Лікар має оглянути і дати рекомендації", - зазначив Назар.