RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Імунолог назвав побічні ефекти від вакцинації: які реакції та протипоказання

Автор: Володимир Костирін

При вакцинації від коронавірусу можуть виникнути побічні ефекти, від слабкого почервоніння чи свербежу до важких алергічних реакцій. Тому важливо перед тим, як робити щеплення, проконсультуватися у лікаря.

Про це заявив український імунолог Олег Назар в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він також назвав імовірні побічні ефекти у людини від щеплення.

Перші відносяться до місцевих реакцій

Вони можуть виражатися у виникненні почервоніння на місці уколу, свербежу, і місцевих алергічних реакціях.

"Це допускається", - зазначив Назар.

Другі - можливі системні реакції

У таких випадках у людини підвищується температура, може бути запаморочення.

Лікар звернув увагу, що подібне виникає приблизно у 5-10% пацієнтів.

Які протипоказання

Також Назар розповів про випадки, коли робити щеплення небезпечно, і наголосив, що вакцинації має передувати огляд у лікаря, і тільки з його згоди можна йти за уколом.

"Є певні протипоказання для будь-якої вакцинації, вони більш-менш стандартні. Перше – наявність тяжких поствакцинальних ускладнень у минулому на будь-яку вакцину, тяжкі алергічні реакції на будь-яку вакцину, неврологічні захворювання або просто захворювання в стадії загострення", - сказав імунолог.

Він додав, що українські лікарі не проводять вакцинацію як "в рекламних роликах - під'їхав до заправки, виставив руку чи зад, вкололи і поїхав собі".

"Лікар має оглянути і дати рекомендації", - зазначив Назар.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні дані про вакцинацію від коронавірусу будуть вносити до єдиної електронної системи.

Нагадаємо також, що лікар висловився про ризики повторного зараження і пояснив, чи потрібно вакцинуватися від COVID-19 тим, хто вже перехворів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинаціявакцина від коронавірусуКоронавірус
Читайте також
COVID-паспорта - дискримінація або "зелене світло"? Що буде, якщо в світі введуть такий документ
Викидають у сміття: лікар шокувала ситуацією з вакцинами в Україні
Прогноз погоди