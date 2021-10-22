Імунітет після перенесеного коронавірусу не захистить від інших штамів: захищає тільки вакцина

В ефірі програми один з народних депутатів заявив, що не має наміру вакцинуватися від коронавірусу, через те, що вже перехворів і у нього є імунітет.

Однак Наталія Матолінець пояснила, що такий імунітет може захистити тільки від того штаму коронавірусу, яким він перехворів. Від інших штамів може захистити тільки вакцина, бо вона діє на всі штами та унеможливлює розвиток важкого стану при хворобі.

По суті, людина після перенесеного захворювання може знову захворіти на коронавірус, але вже іншого штаму. І перебіг хвороби може бути досить важким.

Як зазначила лікар, розмови про те, що людям з онкологічними та хронічними захворюваннями не варто вакцинуватися – помилкові. Єдине протипоказання до вакцинації на цей момент - це алергія на компоненти вакцини.

А людям з онкологією, діабетом, проблемами з легкими, ендокринними захворюваннями та іншими хронічними захворюваннями потрібно вакцинуватися в першу чергу.