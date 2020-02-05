Ілля Ківа грубо образив журналістку через Жириновського (відео)

Ілля Ківа потрапив у черговий скандал. Після того, як нардепа засікли за листуванням з депутатом держдуми РФ Володимиром Жириновським, журналістка попросила депутата підтвердити або спростувати цей факт. У відповідь Ківа перейшов на відкритий сексизм по відношенню до дівчини.

Нагадаємо, Ківа на засіданні Верховної Ради писав повідомлення Жириновському, грубо обзиваючи прем'єр-міністра України Гончарука.

"В Раду прийшов гом*к-прем'єр зі своїм пид*****им урядом, країну с*ка про***и з цими під***ми шансів відновити економіку і взаємовідносини немає", - писав Ківа.

Ілля Ківа попався на переписці з Жириновським (скрін відео/YouTube)

На запитання журналістки про його переписку з Жириновським, Ківа сказав, мовляв, мало яке відео там з'являється, і лиса голова у кадрі не обов'язково належить йому.

Крім того, депутат від ОПЗЖ сказав, що він, як "парламентарій європейської країни виступає за міжпарламентські взаємини, які будуть зміцнювати мою країну і приносити користь моїй країні".

А депутати російської Думи, на думку Ківи, такі ж парламентарії.

Ківа так і не підтвердив, і не спростував факт спілкування саме з Жириновським. Але все ж згадав, що з багатьма депутатами Держдуми "веде взаємовідносини", тому що в цьому процесі "народжуються компроміси".

На думку нардепа, з людьми, які підтримують анексію українських територій, можна і треба розмовляти.

Наостанок, Ілля Ківа порадив журналістці, як розумній і красивій дівчині, "піти і народити сина".

Ківа нахамив журналістці (відео: YouTube/Радіо Свобода)