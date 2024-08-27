Илону Гвоздеву раскритиковали в сети за "интимные" фото: танцовщица резко ответила

"На днях одна женщина, просматривая мои фото с последней фотосессии, решила написать комментарий, цитирую: "Илона, если бы вам было 18 лет, я бы поняла, а так мне смешно. У меня тоже есть интимные фото, они для парня", - рассказала Илона и поделилась скриншотом со своим ответом.

Та самая фотосессия (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Судя по всему речь идет о фотосессии в нижнем белье и высоких сапогах-ботфортах, которую хореограф опубликовала несколько дней назад. Некоторые фолловеры назвали снимки "интимными", "вульгарными", "как будто из журнала Playboy", а также указали на то, что Гвоздевой далеко не 18 лет.

"А если не 18, то нельзя делать такие фото?! Где-то есть закон о прекращении делать фото такого плана после 18?" - резко ответила она.

Скриншот

Также в подписи к публикации артистка затронула вопрос - может ли взрослая женщина показывать свою сексуальность.

"Исходя из ее мыслей, если женщина стала взрослее, и не важно 20+, 30+, 40+, она уже не может показывать свою сексуальность, женственность, страсть, тем более в соцсетях, потому что люди смотрят, а тебе уже не 18!" - продолжила Илона.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Также танцовщица подчеркнула, что, несмотря на то, что ей 36 лет и она является мамой двоих детей, только сейчас она раскрыла в полной мере свою женственность и не боится быть собой.

"Я знаю, чего хочу и чего достойна, и я не боюсь быть собой, даже если не отвечаю представлениям и ожиданиям других! Я вообще желаю каждой женщине не стесняться быть женщиной, на которую оборачиваются не только мужчины, но и другие женщины с улыбкой на лице и с приятным огоньком в глазах, и с чувством поддержки: "Так держать, милая моя"! Мы - то, что мы транслируем!" - подытожила Гвоздева.

Гвоздева в другом образе (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Как отреагировали подписчики танцовщицы

В комментариях многие фолловеры поддержали хореографа и отметили, что та девушка таким образом "выплеснула свои комплексы":

"Она выплеснула свои комплексы вам в комментарий".

"Илона, ты - яркая и самодостаточная женщина, проходи мимо этих непонятных комментариев. Делай, что хочешь, живи, как тебе нравится".

"Мой последний пост тоже о возрасте, мне 37, поддерживаю вас. Это все комплексы и нарративы советов".

"Все верно, Илона. Мне 50, и я обожаю свой возраст, как никогда нравлюсь себе".

"Вообще не увидела на фото ничего, чтобы писать подобные комментарии. Напротив, увидела необыкновенно красивую женщину с очень красивой фигурой".

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)