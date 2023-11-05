Илона Гвоздева ответила, как часто занимается сексом с мужем: "Романтика и страсть меняются"

Украинская хореограф Илона Гвоздева приоткрыла занавес своей интимной жизни. По словам танцовщицы, они с мужем могут заниматься сексом только тогда, когда детей нет дома.

Илона Гвоздева поделилась подробностями интимной жизни

Танцовщица рассказала, что они с любимым могут расслабиться и почувствовать себя раскованными, когда детей забирают бабушки.

Илона Гвоздева с мужем и детьми (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Когда детей забирают бабушки. Это единственный способ, когда можно расслабиться и почувствовать себя раскованными. Потому что, знаете, вот эта любовь за дверью, тихонько, чтобы дети не услышали, это не о нас. Муж может спокойно к этому относиться, потому что ему то что, а женщина - она не может до конца нормально расслабиться", - поделилась хореограф.

Она также добавила, что на "сексе за закрытыми дверями" невозможно сосредоточиться. Пару могут отвлекать плач ребенка или воздушная тревога.

Илона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Гвоздева отметила, что когда пара живет вместе десять лет, романтика и страсть трансформируются в другие чувства.

"Ну не знаю, раз в неделю нормальный есть, а так: "Привет, зая". Когда вы живете уже более 10 лет, у вас двое детей, то эта молодежная история - каждый день, романтика, страсть - она меняется, не то , чтобы она уходит. Это не говорит о том, что нам не хочется друг друга. Ты начинаешь по-другому это воспринимать, не как обыденность, а как особый момент, о котором ты вспоминаешь еще месяц", - сказала артистка.