Илон Маск жестко высмеял Зеленского и "пробил очередное дно" (фото)

Детали скандала с Маском

Так, миллиардер опубликовал мем с президентом Украины, показав свою позицию относительно Украины.

"Когда прошло пять минут, и ты еще не просил о миллиарде долларов помощи", - подписал Маск фото.

Маск подколол Зеленского (Скриншот)

Отметим, что это Это отфотошопленный вариант популярного мема 2014 года, известного в том числе как "Напряженный парень с венами на лице".

Реакция сети на мем

Нужно сказать, что мнения подписчиков под постом разделились: кто-то поддержал позицию Маска о том, что США выделяют Украине много денег, но многие раскритиковали бизнесмена за цинизм.

Многие написали, что Маск "пробил очередное дно".