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Илон Маск жестко высмеял Зеленского и "пробил очередное дно" (фото)

Понедельник 02 октября 2023 09:27
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Илон Маск жестко высмеял Зеленского и "пробил очередное дно" (фото) Фото: Илон Маск оскандалился (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Американский предприниматель и владелец компаний SpaceX и Twitter Илон Маск высмеял просьбы президента Владимира Зеленского о помощи для борьбы Украины с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Маска в сети X.

Детали скандала с Маском

Так, миллиардер опубликовал мем с президентом Украины, показав свою позицию относительно Украины.

"Когда прошло пять минут, и ты еще не просил о миллиарде долларов помощи", - подписал Маск фото.

Илон Маск жестко высмеял Зеленского и &quot;пробил очередное дно&quot; (фото)Маск подколол Зеленского (Скриншот)

Отметим, что это Это отфотошопленный вариант популярного мема 2014 года, известного в том числе как "Напряженный парень с венами на лице".

Реакция сети на мем

Нужно сказать, что мнения подписчиков под постом разделились: кто-то поддержал позицию Маска о том, что США выделяют Украине много денег, но многие раскритиковали бизнесмена за цинизм.

Многие написали, что Маск "пробил очередное дно".

Илон Маск жестко высмеял Зеленского и &quot;пробил очередное дно&quot; (фото)

Как мы ранее писали, ЕС признал соцсеть Маска крупнейшим источником российской дезинформации.

Кстати, Маск назвал новую причину отключения Starlink в Крыму и оправдался санкциями.

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Илон Маск