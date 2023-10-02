Илон Маск жестко высмеял Зеленского и "пробил очередное дно" (фото)
Американский предприниматель и владелец компаний SpaceX и Twitter Илон Маск высмеял просьбы президента Владимира Зеленского о помощи для борьбы Украины с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Маска в сети X.
Детали скандала с Маском
Так, миллиардер опубликовал мем с президентом Украины, показав свою позицию относительно Украины.
"Когда прошло пять минут, и ты еще не просил о миллиарде долларов помощи", - подписал Маск фото.
Маск подколол Зеленского (Скриншот)
Отметим, что это Это отфотошопленный вариант популярного мема 2014 года, известного в том числе как "Напряженный парень с венами на лице".
Реакция сети на мем
Нужно сказать, что мнения подписчиков под постом разделились: кто-то поддержал позицию Маска о том, что США выделяют Украине много денег, но многие раскритиковали бизнесмена за цинизм.
Многие написали, что Маск "пробил очередное дно".
Как мы ранее писали, ЕС признал соцсеть Маска крупнейшим источником российской дезинформации.
Кстати, Маск назвал новую причину отключения Starlink в Крыму и оправдался санкциями.