Икона моды 60-х: что известно о жене Кеннеди, которая стала свидетельницей его убийства

Жаклин Кеннеди - жена 35-го президента Соединенных Штатов Америки, одна из самых известных женщин мира, законодательница моды и красоты в США и Европе. Именно она была рядом с мужем во время трагедии в Далласе.

Биография Жаклин Кеннеди

Жаклин Бувье родилась 28 июля 1929 года в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк в богатой семье. Ее родители Джон и Джанет развелись в 1940-м. Получила образование в Вассарском колледже и университете Джорджа Вашингтона, где изучала французскую литературу.

Работала журналисткой в газете Washington Times-Herald, где брала интервью у известных политиков и общественных деятелей. Имела родную сестру Кэролайн Ли и сводных сестру и брата по маминой линии Джанет и Джеймса.

Жаклин Бувье (фото: GettyImages)

История любви Жаклин и Джона Кеннеди

Журналистская деятельность привела Жаклин в Вашингтон, где на одном из благотворительных вечеров она познакомилась с перспективным сенатором Джоном Кеннеди. Интеллектуалка и аристократка сразу понравилась семье будущего президента. Отношения развивались быстро, и уже 12 сентября 1953 года они сыграли громкую свадьбу в Ньюпорте в церкви св. Марии.

Однако семейная идиллия длилась недолго. По слухам, Джон постоянно изменял жене - всем известен его роман с Мэрилин Монро. Кроме того, в 1955 году Жаклин пережила выкидыш, а в 1956-м родила мертвую дочь, пока муж отдыхал на яхте в Средиземном море. Узнав о трагедии, Кеннеди сразу вернулся, но Жаклин не смогла ему простить.

Не желая больше терпеть измены, будущая первая леди решилась на развод, однако отец Джона уговорил ее остаться рядом с мужем. После получения материальной компенсации Джеки вернулась к мужу, который уже был в шаге от президентства.

Жаклин и Джон Кеннеди (фото: GettyImages)

Сколько детей было у Жаклин и Джона Кеннеди

У пары родилось четверо детей, двое из которых умерли в разные годы при рождении и в раннем возрасте. Из оставшихся - дочь Кэролайн в 1957 году и сын Джон Фитцджеральд в 1960-м. Он погиб в авиакатастрофе в 1999-м.

Депрессия Жаклин Кеннеди после смерти мужа

22 ноября 1963 года Джон Кеннеди был убит в Далласе во время официального визита. Жаклин находилась рядом в момент трагедии, что стало для нее сильным психологическим потрясением. Некогда известная всем светская львица начала вести закрытый образ жизни. Она почти не выходила на публику и долгое время носила траурную одежду. Ее поддержкой стали дети и близкие друзья, а также брат Джона Роберт. Через пять лет после трагедии она во второй раз вышла замуж за греческого миллиардера Аристотеля Онассиса.

Жаклин Кеннеди в молодости (фото: GettyImages)

Стиль жены Кеннеди

Жаклин считается одной из самых стильных женщин своего времени и законодательницей моды. Она выбирала простые по силуэту наряды в спокойных оттенках, которые отражали женственность и изящество. Аристократичности образам добавляли платки, перчатки и шляпки. Поскольку Джеки не была довольна своей внешностью, она часто прикрывала лицо за большими солнцезащитными очками. Безупречный вкус первой леди вдохновил целые поколения женщин подражать ее стилю.

Также в историю вошел твидовый розовый костюм Chanel, в котором Жаклин сопровождала мужа в день его убийства. Запятнанный кровью наряд стал символом трагедии, силы любви и партнерства. Через несколько часов после убийства Кеннеди стояла в нем рядом с Линдоном Джонсоном, который принимал присягу на пост главы государства, сказав фразу: "Пусть все видят, что они сделали с ним".

Стиль Жаклин Кеннеди (фото: GettyImages)

Причина смерти Жаклин Кеннеди

Жена Кеннеди умерла во сне 19 мая 1994 года в возрасте 64 лет. У нее была диагностирована лимфома. Похоронили женщину рядом с первым мужем, их сыном Патриком и мертворожденной дочерью Арабеллой на Арлингтонском национальном кладбище в Виргинии.

Напомним, в США 18 марта должны рассекретить файлы, связанные с убийством Джона Кеннеди. Такое обещание еще во время своей предвыборной кампании давал Дональд Трамп. Ранее мы рассказывали, что известно о нападении на американского лидера и кто такой Ли Харви Освальд, который является единственным подозреваемым в убийстве.

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