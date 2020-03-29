"Іхтамнєти" вивозять свої сім'ї з ОРДЛО, тому що "коронавіруса немає"

Коронавірус в Україні на окупованих територіях на Донбасі не можуть діагностувати через відсутність тестів для визначення COVID-19, проте в лікарні ОРДЛО, за даними правозахисників, звертаються сотні пацієнтів із підозрою на пневмонію.

Справа в тому, що новий коронавірус викликає атипову пневмонію, тому COVID-19 без спеціальних тестів визначити неможливо.

28 березня "ЛНРівці" заявили, що виявили першого зараженого коронавірусною інфекцією. При цьому бойовики додали, що для підтвердження діагнозу потрібно ще кілька діб.

В ніч проти 28 березня жителі окупованого "ДНРівцями" Донецька бачили, як з міста в бік неконтрольованого ділянки кордону України з РФ рухалася колона з 2 автобусів і близько 15 легковиків у супроводі місцевих "ДАІшників" із включеними мигалками, але без сирен. Про це передають "Факти" з посиланням на власне джерело.

Співрозмовник видання впевнений, це були не місцеві начальники - ті давно вже вивезли своїх рідних, а російські військові, які повезли свої сім'ї додому: "подалі з нашого краю, де "коронавіруса немає".

Також у матеріалі зазначається, що "ДНРівці" не дозволяють їхати жителям з "республіки", а тих, хто мають російські паспорти, через кордон РФ з 25 березня стали пропускати тільки на 12 годин, і якщо людина пробула на території Росії більше, то вона після повернення в Донецьк повинна підписувати згоду на самоізоляцію на 14 днів.

"Минулого тижня знайомий пішов звільнятися з "НМ ДНР". Йому відмовили. Не дивлячись на те, що у нього чотири роки бойової служби, і він приніс командиру офіційне запрошення на роботу в Росію. І у нього звичайно ж вже є російський паспорт. Але його безпосередній командир сказав, що розірвати контракт зараз неможливо. По-перше, війна ще не закінчилася. По-друге, "армія" нашої "республіки", що знаходиться через коронавірус в режимі "підвищеної готовності", незабаром відчуватиме нестачу в кадрах. Тобто, командир ще тиждень тому знав, що російське командування почне відкликати своїх військових через загрозу поширення коронавіруса в ОРДО", - йдеться в матеріалі.

Як повідомлялося раніше, з 28 березня введено обмеження на в'їзд у зону проведення ООС в Луганській і Донецькій областях з боку Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей, що торкнеться деяких категорій громадян.