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Гравець київського "Динамо" виявився любителем алкоголю: він буде вигнаний з клубу

STYLERЖиття    19.12.2019 - 16:02
Гравець київського "Динамо" виявився любителем алкоголю: він буде вигнаний з клубу
Жерсон Родрігеш знову вляпався у скандал (фото: twitter.com/dynamokyiv)

Скандальний Жерсон Родрігес вже незабаром може покинути "Динамо"

Футболіст київського "Динамо" і збірної Люксембургу Жерсон Родрігес був переведений у дубль біло-синіх . Більше того, керівництво української команди вже найближчим часом виставить футболіста на трансфер.

Як пише Telegram-канал "Записки Динамівця", причина такого рішення клубу в тому, що 24-річний люксембуржець почав зловживати алкоголем – він навіть кілька разів приходив на тренування з запахом перегару.

"Кажуть, неодноразово приїжджав на тренування з факелом перегару з рота! Є ще одна ідіотська ситуація, пов'язана з цим персонажем, але її розповім вже після того, як він покине наш клуб. Такого товариша продати буде ще та задачка, але нехай за це болить голова у того, хто давав добро на покупку, хто скаутив, збирав інформацію і організовував трансфер", - йдеться в повідомленні.

Крім того, пишуть ЗМІ, нещодавно Жерсон Родрігес пропустив тренування "Динамо", пославшись на хворобу. У той же день його відвідали лікарі команди, але вдома його не застали. Як виявилося, футболіст вирішив тусонути в одному з нічних клубів Києва. При цьому, на наступний день він приніс довідку з лікарні, яка свідчила про те, що люксембуржець дійсно був хворий.

Гравець київського &quot;Динамо&quot; виявився любителем алкоголю: він буде вигнаний з клубу

Жерсон Родрігес в нічному клубі

Нагадаємо, що в 2019 році Жерсон уклав з київським клубом п'ятирічну угоду. "Динамо" заплатило за екс-нападника японського "Джубіло Івата" близько двох мільйонів євро. У нинішньому сезоні футболіст провів на полі у складі українського гранда всього 12 матчів, в яких відзначився лише двічі.

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