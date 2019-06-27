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Грав маніяків і вбивць: помер відомий американський актор

STYLERЖиття    27.06.2019 - 11:37
Грав маніяків і вбивць: помер відомий американський актор
Помер голлівудський актор (pixabay.com)

Найвідомішим фільмом у його кар'єрі став "Недоторканні"

В Лос-Анджелесі, США, помер відомий американський актор Біллі Драго, який прославився своїми ролями в серіалах "Надприродне", "Зачаровані", "Крутий Уокер". Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на представника артиста.

Біллі Драго (Справжнє ім'я Вільям Юджин Берроуз) народився 30 листопада 30 листопада 1945 року в штаті Канзас. Для сценічного псевдоніма він взяв прізвище своєї бабусі, щоб його не плутали з іншими акторами. Після школи він працював каскадером, а потім вступив до Канзаський університет. Багато років працював на радіо в Канаді і в США.

Акторську кар'єру розпочав у 1979 році. Основне амплуа Біллі Драго – ролі злочинців, маніяків і вбивць. Найвідоміші його ролі – це у фільмі "Вторгнення в США", "Недоторканні", "Смертельний коло", "Місячний поліцейський", "Захоплення", "Крутий Уокер", "Тремтіння землі", "Майстри жахів", "Сім мумій", "Діти кукурудзи: Генезис". Також відомий за серіалами "Надприродне", "Зачаровані", "Секретні матеріали" та іншими.

Грав маніяків і вбивць: помер відомий американський актор

Біллі Драго (celebritynetworth.com)

Популярність до нього прийшла після фільму Клінта Іствуда "Ім'я йому Смерть", який вийшов на екрани в 1985 році і був номінований на Золоту пальмову гілку в Каннах. А після фільму "Недоторканні", де він зіграв дядька Френкі, Драго прокинувся знаменитим.

"Я люблю лиходіїв. Я ніколи не збирався бути "хлопцем із сусіднього двору". Це не той, ким я хочу бути. Але в моїх темних персонажів я намагаюся вкласти трохи хороших хлопців", – розповів актор в одному з інтерв'ю.

Був одружений на актрисі Сільвані Гальярдо, але в 2012 році овдовів. Його син – Дэррен Юджин Берроуз – відомий актор.

Причини смерті 74-річного актора не повідомляються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер виконавець головної ролі в культовому серіалі "Альф".

А також розповідали про те, що раптово помер засновник групи "Високосний рік".

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