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Ігорю Кондратюку в будинок влетів снаряд. Якраз в день 60-річного ювілею

Автор: Світлана Мащенко

Ігор Кондратюк показав пошкодження будинку від ракетного обстрілу, який здійснили окупанти 14 березня, якраз в його день народження.

Про це телеведучий написав на своїй сторінці в Facebook.

"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни - лайно планети Земля, - поцілили в наш будинок під Києвом.

Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!" - висловив обурення шоу-мен.

Фото: Пошкодження будинку Ігоря Кондратюка під Києвом (facebook.com/kondratjukigor)

Саме 14 березня 2022 року телеведучому виповнилося 60 років.

Раніше ми писали, що ведучий Орла і Решки Євген Синельников розповів про жахи окупації під Києвом.

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Игорь Кондратюк