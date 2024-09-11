Не игнорируйте их: четыре признака, которые могут указывать на рак кишечника

Тревожные признаки

Ученые в США перечислили четыре ключевых симптома, на которые люди жалуются за два года до выявления рака.

Исследователь и доцент сказала, что колоректальный рак - это не просто заболевание, которое поражает стариков. Важно, чтобы молодежь знала об этих потенциально очень выразительных признаках и симптомах и реагировала на них.

Как снизить риск возникновения

В ежедневном рационе должны быть разные свежие фрукты и овощи, цельные зерна.

Сведите к минимуму или исключите красное мясо и переделанные мясные продукты (колбасу, сосиски, мясные деликатесы).

Следует избегать употребления алкоголя или пить в умеренном количестве. Также следует отказаться от курения.

Ведите активный образ жизни, занимайтесь спортом не менее 30-40 минут 5 раз в неделю. Даже прогулки по 30 минут в день сделают вас здоровее.

Если у вас избыточный вес, принимайте меры, чтобы постепенно привести его в норму.

Избегайте чрезмерного использования лекарств. Иногда антибиотики необходимы для лечения, но злоупотребление такими препаратами и прием их без назначения врача повышают риск нескольких видов рака.

Самое главное - проходите регулярные скрининговые обследования, чтобы предотвратить рак толстой кишки.