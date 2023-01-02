Не игнорируйте этот симптом! На какие тяжелые болезни указывают холодные руки

На какие болезни могут указывать холодные руки

"Холодные руки - не всегда означает, что человек замерз. Часто причиной этого состояния называют атеросклероз. Однако список ситуаций, в которых холодные руки могут быть тревожным знаком, намного больше", - говорится в сообщении.

Заболевание щитовидной железы. Гормоны щитовидки отвечают за регуляцию энергетического обмена. Нарушение выработки этих гормонов может приводить к замедлению обмена веществ и снижению температуры тела, особенно в конечностях.

Анемия. Железо входит в состав гемоглобина, переносящего в клетки тела кислород. При дефиците железа происходит нарушение переноса кислорода в ткани, что нарушает обменные процессы с его участием, в том числе и сгорание пищевых компонентов с образованием энергии.

Артериальная гипотензия. При низком давлении поступление крови к конечностям сокращается, поскольку организм в первую очередь обеспечивает необходимым внутренние органы.

Остеохондроз. Заболевание вызывает серьезные нарушения кровотока, что не может не влиять на обменные процессы.

Сахарный диабет. Нередко похолодание конечностей - это одно из первых осложнений диабета. Подобную картину дает уже продолжительный или некомпенсированный диабет.

Аутоиммунные заболевания. Это состояние, при котором собственный иммунитет атакует организм, воспринимая его системы как чужеродные. Механизм возникновения гипотермии рук зависит от конкретного диагноза.

"Около 3-5% населения планеты склонны к синдрому Рейно. Даже при слабых морозах руки становятся ледяными и приобретают белый или синий оттенок. Исследователи считают, что на холоде встречается вазоспазм и кровеносные сосуды сжимаются слишком сильно. Чаще всего это происходит на генетическом фоне, но иногда синдром возникает из-за травмы или других заболеваний", - рассказывают медики.