Идут по собственным трупам. Военный СБУ Стаховский назвал главное преимущество россиян в Украине

Легенда тенниса в Украине Сергей Стаховский служит в рядах СБУ с 2023 года. Будучи на разных участках фронта и анализируя ситуацию, он сказал, в чем Россия превосходит Украину.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Какая ситуация на фронте сейчас

По словам Сергея Стаховского, основная сложность состоит в том, что оккупантов - много, и они не переживают за человеческий ресурс.

"Когда-то моя логика была очень простой: когда определенное количество их погибших перевалит за какую-то цифру, они начнут задавать вопросы. Но выглядит так, что пока эта цифра не дошла", - говорит военнослужащий.

Он вспоминает случай в направлении Горловки, где "Альфа" участвовала в поддержке 24-й бригады. Задача была такой: зачистить и отбить позицию. Все время мониторя ее, защитники отбивали врага всякий раз, когда тот пытался зайти.

Стаховский говорит, что за неделю суммарное количество потерь врага на одном участке составляло более 100 человек.

"У меня пока такое впечатление, что нам нужно работать, чтобы дойти до их технической массы. Потому что в них человек едет убивать "хохлов", он энергичный. За пол года он погибает, но этого времени хватает, чтобы тот энтузиазм еще не исчез", - считает Сергей.

Поэтому, по его мнению, сейчас основная задача - максимально эффективно с минимальными потерями наносить поражение и увеличивать цифру погибших в Украине оккупантов, чтобы внутри российского общества произошел надлом сознания.