Світоліна висміяла Зеленського і Порошенко: кумедне фото

До майбутніх дебатів Зеленського і Порошенка нині прикута увага всієї української і світової громадськості. В цей раз знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна знатно потроллила головних кандидатів, які зовсім недавно були зайняті тим, як, кому і де здати аналізи на вміст наркотичних речовин.

Іменита спортсменка опублікувала в Instagram-сторіс фото, на якому їй проводять забір крові з вени. Світоліна написала, що вона відчуває себе кандидатом у президенти.

"Таке враження, що я йду в президенти", - підписала фото Еліна Світоліна.

Дебати Зеленського і Порошенка - Світоліна висміяла кандидатів у президенти (фото: instagram.com/elisvitolina)

До речі, в мережі постійно обговорюють майбутні дебати, що мають відбутися чи то 14-го, то 19-го. А останньою новиною було те, що Петро Порошенко запропонував провести два тури дебатів.

Зазначимо, що користувачі мережі бурхливо реагують на те, що кандидати в президенти призначають різні дати проведення дебатів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський випустив новий ролик, в якому закликав українців об'єднатися перед виборами 2019.