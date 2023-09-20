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"Идите в туалет". В Днепре женщине запретили кормить грудью ребенка в примерочной магазина

Магазин Colin’s в Днепре попал в скандал (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре магазин одежды Colin’s угодил в скандал. Дело в том, что женщине запретили кормить ребенка грудью в примерочной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост матери малыша Ирину Черныш в Facebook.

Что случилось в магазине в Днепре

Ирина рассказала, что 19 сентября с мужем и грудничком пришла в магазин Colin’s в ТЦ "Караван".  Они взяли на примерку пару джинсов, но в это время малыш захотел есть. Ирина принялась его кормить грудью в примерочной, но реакция сотрудников магазина шокировала.

Женщине в магазине  Colin’s не давали кормить грудью ребенка (фото: Facebook/Ирина Черныш)

Дело в том, что консультант магазина сказала ей, что "для кормления есть отдельные помещения", а также, что кормить грудью запрещено правилами магазина.

"У нас нельзя кормить. Это запрещено правилами магазина. В ТЦ для этого есть отдельная комната!". У меня первую секунду отняло язык, пришла в себя - говорю: "Правилами магазина? Вы уверены? А если моему ребенку нужно сейчас поесть? И тут она, окончательно теряя человеческое лицо, выдает фразу, от которой на меня рухнул потолок: "Ну кормить это как в туалет ходить, для этого есть отдельное помещение", - рассказала о ситуации Ирина.

Реакция администратора магазина на инцидент

После этого женщина позвала администратора, чтобы выяснить, как такое вообще может происходить. Та долго отсутствовала, а когда подошла, попыталась оправдать консультанта.

После этого муж Ирины стал снимать разговор на камеру телефона. Консультант сразу изменила свою тактику и хотела оправдаться за свое поведение.

"Конечно, никакие правила магазина не были и не могли быть нарушены мной. В свою очередь администратор также пыталась оправдать свою коллегу, закапывая репутацию магазина еще больше: "Возможно, она сделала замечания и имела в виду, что вам нужно было прикрыться от людей? Вам так удобно (говоря о части моей груди, которой я кормила)?" - резюмировала Ирина.

 

Реакция магазина Colin’s  

После того, как в комментариях к посту Ирины магазин Colin’s начали тегать, появилась реакция руководства. Отреагировали они спустя сутки, а именно 20 сентября.

В торговой сети написали, что просят прощения, а с сотрудниками уже провели воспитательную работу.

"Прежде всего, мы извиняемся за ситуацию, которая сложилась. COLIN'S не осуждает и ни в коем случае не запрещает грудное вскармливание в магазине. С персоналом уже проведена разъяснительная работа. Уверяем, что подобные ситуации больше не повторятся в сети магазинов COLIN'S", - сказано в сообщении.

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