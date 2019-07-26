Ідіот! Королівську знову обсипали борошном в Слов'янську (відео)

Наталію Королевську, яка брала участь в парламентських виборах 2019, невідомий обсипав борошном у Слов'янську Донецької області. Інцидент стався біля будівлі окружного адмінсуду, в якому партія "Опозиційна платформа - за життя" оскаржує результати голосування. Відео опубліковане на YouTube-каналі видання "Острів".

Зазначимо, що це вже не перший подібний ексцес із Королевською у Слов'янську - в 2016 році її облили зеленкою і закидали яйцями під час святкової ходи ветеранів.

Народна депутатка 8-го скликання, яка балотувалася до Ради за списками цієї політсили під 4-м номером, під судом готувалася вийти в телеефір. Коли вона стояла перед камерою, до неї підійшов молодий чоловік у чорній балаклаві пакетом, і просто висипав на Королевську борошно.

Охоронець депутатки швидко зреагував, підскочив і закрив собою Королевську, однак борошно на неї все-таки потрапило.

Наталію Королевську осупали борошном Словянске (Фото: скріншот)

На відео відображено, як колишня "регіоналка", обтрушуючи від борошна рожеву сорочку, сині штани та білу кепку, не стримала емоції після інциденту:

"Ідіот!" - коротко кинула вона.

Зазначимо, що за результатами позачергових парламентських виборів кандидат від "ОПЗЖ" на 52-му виборчому окрузі в Торецьку Олег Погодін отримав 26%, поступившись кандидату від "Батьківщини" Євгену Яковенку, за якого проголосували 28,96%.

Відео: YouTube / Острів

Як повідомлялося раніше, Королевська, як і ряд інших нардепів попереднього скликання, за підсумками виборів проходить у Раду.

Нагадаємо, Наталія Королевська 23 квітня народила сина. У сімейної пари Наталії та Юрія Солода це вже третя дитина.

Додамо, що в 2017 році невідомі облили Королівську зеленкою, після чого лікарі Київського центру мікрохірургії ока підтвердили у неї хімічний опік рогівки і кон'юнктиви лівого ока, а також часткову втрату зору.