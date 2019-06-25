Ідеальні ліки: Комаровський розповів про користь яблучного соку

Лікар Євген Комаровський розповів, який вплив на організм може надати яблучний або виноградний сік, а також повідомив при якому захворюванні варто застосовувати даний напій. Про це експерт повідомив у соцмережі Instagram.

"При будь-якій діареї (проносі) в основі лікування лежить профілактика зневоднення. Ідеальні ліки для заповнення втрат рідини - засоби для пероральної регідратації", - зазначено в повідомленні.



Комаровський розповів про користь соку для дітей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Коли дитина категорично відмовляється пити приготовлений розчин або коли засіб для пероральної регідратації закінчився - Комаровський радить замінити його популярним харчовим продуктом.

"В якості лікувального розчину для дітей старше 8 місяців може бути використаний яблучний або світлий виноградний сік (100% натуральний), розведений кип'яченою водою в пропорції 1:1", - дав рекомендацію Комаровський.

Крім того, фахівець звернув увагу на те, що готовий засіб для пероральної регідратації завжди краще, ефективніше і краще, ніж будь-що інше.

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