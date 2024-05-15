Идеальный завтрак для похудения: вот, что должно быть на вашей тарелке утром

Завтрак очень важен

Бутерброд и кофе, яичница или омлет с беконом, смузи, овсяная каша или сухие завтраки с молоком или йогуртом - каждый человек выбирает собственный вариант. А есть и те, кто просто отказывается от завтрака.

Диетолог Томас Майкл Платцер отмечает, что идеального диетического завтрака не существует. Но он подчеркивает, что утренний прием пищи - самый важный.

Что должно быть на тарелке

Продукты с большим количеством клетчатки

Продукты, богатые клетчаткой, быстро стимулируют чувство сытости, сдерживают тягу к еде и в то же время стимулируют пищеварение. Основные источники клетчатки включают овсянку, цельнозерновой хлеб, ягоды, бобовые, морковь и чечевицу.

Вы можете смело употреблять эти продукты по утрам, так как они имеют низкую энергетическую плотность. Это означает: мало калорий и много объема.

Источники белка

Платцер рекомендует богатый белком завтрак, если вы хотите похудеть. Источники белка, такие как яйца, орехи, творог или йогурт, способствуют наращению мышечной массы и стимулируют жировой обмен.

Если вы предпочитаете сытный прием пищи по утрам, можете выбирать яичницу с грибами или постную ветчину. Сладкоежкам можно есть творожное блюдо с ягодами, орехами, жареными овсяными хлопьями и небольшим количеством меда.

Здоровые источники жира

Тем, кто хочет похудеть, следует включать в свой завтрак и жиры. Но все дело в правильном выборе: насыщенные жирные кислоты, которые содержатся в сливках, сливочном масле и маргарине - считаются вредными для здоровья, и их следует употреблять умеренно.

Лучше употреблять продукты с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, такие как орехи, семена, авокадо. Они также помогают усваивать жирорастворимые витамины А, D, E и К.

По словам диетолога, завтрак, состоящий из полезных жиров, быстро насыщает, поэтому в течение дня мы съедаем меньше калорий.

А можно ли пропускать завтрак?

Платцер отмечает, что завтрак важен, чтобы начать день в форме. Отсутствие утреннего приема пищи не критично, но есть один сильный недостаток - вечером вы будете испытывать приступы голода.