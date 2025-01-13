Идеальный завтрак, который поможет похудеть как мужчинам, так и женщинам

Исследования показали, что существует идеальный завтрак, который поможет вам похудеть, и это не связано с самой едой. Исследование показывает, что идеальный прием пищи должен обеспечивать 20-30% рекомендуемого суточного потребления энергии.

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на infobae .

Каким должен быть идеальный завтрак?

Недавнее испанское исследование проанализировало влияние завтрака на такие факторы, как индекс массы тела (ИМТ) и метаболическое состояние. И согласно выводам, важно не только то, сколько было съедено во время первого приёма пищи за день, но и качество потребляемой пищи.

По данным ученых, идеальный завтрак составляет от 20 до 30% от рекомендованного суточного потребления энергии, это означает, что вы должны потреблять от 500 до 750 калорий для мужчин. Для женщин это от 400 до 600.

Причина этого заключается в том, что этого хватит для энергии ежедневной активности, не превышая пределы, необходимые для поддержания или уменьшения веса тела. В исследовании приняли участие 383 человека в возрасте от 55 до 75 лет с лишним весом или ожирением, и было обнаружено, что сбалансированный и питательный завтрак связан с лучшими результатами по массе тела и окружности талии.

"Завтрак - самый важный прием пищи за день, но важно то, что и как вы едите. Употребление в пищу в контролируемых количествах и обеспечение правильного пищевого состава являются решающими", - рассказал профессор Альваро Эрнаэз.

По его словам, результаты свидетельствуют о том, что как переедание, так и недоедание во время завтрака может иметь негативные последствия. Во время исследования за участниками наблюдали в течение трех лет, оценивая их диету и пищевые привычки, поскольку они придерживались средиземноморской диеты.

Что такое хороший завтрак?

Сбалансированный завтрак должен содержать источники белка, сложных углеводов, полезных жиров, витаминов и минералов. Хорошие примеры включают такие продукты, как нежирные молочные продукты, такие как греческий йогурт или нежирный творог, а также цельные зерна, фрукты, такие как яблоки, груши или ягоды, и небольшие порции орехов.

Что касается напитков, выбирайте то, что содержит много антиоксидантов, например зеленый или черный чай. Вы также можете выбрать натуральные соки, такие как свежевыжатый апельсиновый сок, или смузи, приготовленные без добавления сахара.

По словам экспертов, такой тип еды на завтрак не только помогает поддерживать сытость в течение дня, что, в свою очередь, уменьшает соблазн перекусывать калорийными вкусностями.