Идеальный экран для каждого. 10 лучших мониторов, которые стоит купить для различных целей и задач

С развитием технологий выбор монитора становится не менее важным, чем выбор других гаджетов для работы и отдыха. В 2025 году на рынке представлено множество моделей, каждая из которых может стать идеальным решением для конкретных задач.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на популярное издание PCWorld , которое специализируется на новостях и руководствах по компьютерам и технологиям.

Dell Ultrasharp U2724DE (лучший универсальный монитор)

Цена: 23 999 гривен

Dell Ultrasharp U2724DE - это один из самых универсальных мониторов на рынке, подходящий для работы, игр и создания контента. Он оснащен матрицей IPS Black, которая обеспечивает улучшенную контрастность, а также частотой обновления 120 Гц, что делает его хорошим выбором для геймеров.

Монитор предлагает расширенные возможности подключения: Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, DisplayPort и даже 2.5G Ethernet. Единственный компромисс - разрешение 1440p вместо 4K, но это позволяет сохранить высокую частоту обновления.

Dell Ultrasharp U2724DE (фото: PCWorld)

Dell S2722QC (лучший бюджетный 4K-монитор)

Цена: 16 499 гривен

Dell S2722QC - это один из самых доступных 4K-мониторов, который можно купить сегодня. 27-дюймовый IPS-дисплей с яркостью 296 нит обеспечивает четкое изображение и хорошую цветопередачу, подходя для работы, стриминга и легкого гейминга.

Монитор оснащен USB-C с 65 Вт для зарядки ноутбука или планшета, а также двумя USB-A портами для подключения периферии. Хотя у него невысокая контрастность, что делает картинку менее выразительной в играх и фильмах, он остается отличным вариантом для домашнего офиса благодаря сочетанию 4K-разрешения, удобных портов и доступной цены.

Dell S2722QC (фото: PCWorld)

Dell G2724D (лучший бюджетный игровой монитор)

Цена: 11 700 гривен

Dell G2724D - отличный выбор для геймеров, которые хотят качество по доступной цене. 27-дюймовый IPS-экран с разрешением 1440p и частотой обновления 165 Гц обеспечивает четкое и плавное изображение.

Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию (VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync), что устраняет разрывы кадра и делает игровой процесс более комфортным.

Несмотря на невысокую цену, он имеет стильный дизайн, удобную подставку с эргономичными регулировками и компактное основание. Хотя у него нет USB-портов и слабый HDR, он предлагает отличную производительность и может прослужить 5-10 лет.

Dell G2724D (фото: PCWorld)

MSI MPG 341CQPX (лучший игровой монитор)

Цена: 49 000 гривен

MSI MPG 341CQPX - это 34-дюймовый ультраширокий монитор с передовой QD-OLED-матрицей от Samsung. Он обеспечивает невероятную четкость движений и плавность геймплея благодаря частоте обновления 240 Гц. Отличная контрастность и яркие цвета делают его хорошим выбором для HDR-контента.

Монитор поддерживает VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync и Nvidia G-Sync. Среди полезных функций - USB-C с мощностью до 98 Вт для зарядки ноутбуков. Недостатками можно назвать громоздкую подставку и отсутствие RGB-подсветки, но они незначительны.

MSI MPG 341CQPX (фото: PCWorld)

Innocn 27M2V (лучший бюджетный HDR-монитор)

Цена: 33 200 гривен

Innocn 27M2V - это 27-дюймовый 4K Mini-LED монитор с частотой обновления 160 Гц. Он обеспечивает высокую яркость HDR (до 877 нит), превосходя OLED и LED edge-lit модели. Цветопередача, контрастность и четкость изображения также на высоком уровне. Монитор оснащен USB-C с мощностью 90 Вт для зарядки устройств, а также портами DisplayPort и HDMI 2.0.

Недостатки: бюджетные материалы корпуса, сложное меню и ограниченная поддержка клиентов.

Innocn 27M2V (фото: PCWorld)

Asus ROG Swift PG27AQDM (лучший монитор с высокой частотой обновления)

Цена: 51 700 гривен

Asus ROG Swift PG27AQDM - первый монитор с разрешением 2560×1440 и частотой обновления 480 Гц, что делает его эталоном четкости движения. WOLED-панель обеспечивает высокую контрастность, широкий цветовой охват (96 процентов DCI-P3) и точную цветопередачу.

Монитор поддерживает HDR с высокой пиковой яркостью, а также технологии Nvidia G-Sync, AMD FreeSync и Asus ELMB для улучшенной четкости движения. Недостатки - отсутствие USB-C и громоздкая подставка. Однако для геймеров, ценящих максимальную плавность и скорость, PG27AQDM - один из лучших вариантов.

Asus ROG Swift PG27AQDP (фото: PCWorld)

Asus ProArt Display 5K PA27JCV (лучший 5K-монитор)

Цена: 33 100 гривен

Asus ProArt Display 5K PA27JCV предлагает сверхчеткое разрешение 5K (5120×2880) на 27-дюймовом экране с плотностью 218 пикселей на дюйм, почти сопоставимой с Apple Pro Display XDR. Монитор охватывает 100 процентов sRGB и DCI-P3, а также 91 процент AdobeRGB, что делает его отличным выбором для контент-мейкеров.

Яркость в 578 нит обеспечивает комфортную работу в любых условиях освещения. Это самый доступный настоящий 5K-монитор на конец 2024 года, что делает его отличным выбором для дизайнеров, программистов и профессионалов, которым важна точность цвета и детализация.

Asus ProArt Display 5K PA27JCV (фото: PCWorld)

Viewsonic ColorPro VP16 OLED (лучший портативный монитор)

Цена: 23 200 гривен

Viewsonic VP16-OLED - это 15,6-дюймовый портативный монитор с OLED-матрицей и разрешением 1080p, обеспечивающий выдающееся качество изображения с высокой точностью цветопередачи, широким цветовым охватом и глубоким контрастом. Он превосходит не только другие портативные мониторы, но и многие полноразмерные OLED-дисплеи, что делает его отличным выбором для фотографов и видеографов.

Уникальная подставка позволяет использовать его как стандартную подставку или устанавливать монитор в вертикальное положение. Есть два порта USB-C для питания и видео, а также micro-HDMI.

Viewsonic ColorPro VP16 OLED (фото: PCWorld)

BenQ RD280U (лучший монитор для программирования)

Цена: 32 290 гривен

BenQ RD280U выделяется среди конкурентов благодаря нестандартному соотношению сторон 3:2, которое делает экран выше, чем у обычных широкоформатных мониторов. Это позволяет видеть больше строк кода одновременно и уменьшает необходимость прокрутки.

28-дюймовая IPS-матрица с разрешением 3840×2560 обеспечивает отличную цветопередачу, широкие углы обзора и четкое отображение мелких шрифтов. Матовый экран снижает блики, а функции MoonHalo и автоматический ночной режим уменьшают нагрузку на глаза при длительной работе.

Монитор оснащен портами USB-C с поддержкой DisplayPort и 90-ваттной подзарядки. Экран стоит дороже среднестатистического монитора, но его уникальные возможности делают его отличным выбором для программистов.

BenQ RD280U (фото: PCWorld)

BenQ SW242Q (лучший монитор с соотношением сторон 16:10)

Цена: 24 900 гривен

BenQ SW242Q выделяется на насыщенном рынке мониторов благодаря соотношению сторон 16:10 и разрешению 2560×1600. Это соотношение, более близкое к квадратному, чем стандартное 16:9, предоставляет дополнительное вертикальное пространство, что особенно удобно для креативных профессионалов.

Монитор поддерживает отличную цветопередачу, охватывая большую часть цветовых пространств DCI-P3 и AdobeRGB, что важно для точной обработки фото и изображения. Он также оснащен множеством удобных функций, включая порты HDMI, DisplayPort, USB-C с поддержкой 90 ватт USB Power Delivery и считыватель карт SD.

Однако, его низкое контрастное соотношение (980:1) и частота обновления 60 Гц могут ограничивать его использование для игр и просмотра фильмов.

BenQ SW242Q (фото: PCWorld)