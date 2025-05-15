Идеальное время для тренировки, чтобы спать как младенец

Как регулярный сон влияет на качество сна

Тренер Джои Джонс рассказал, что регулярные физические упражнения могут потенциально увеличить общее время сна. Кроме того, научные данные доказывают, что чем больше физических упражнений вы делаете в течение месяца, тем лучше вы спите.

Когда вы спите, то даете своему телу и разуму необходимое время для отдыха и восстановления после дневных занятий. Плохое качество сна может привести к снижению уровня физической активности в течение дня, недостаток сна также может вызвать раздражительность, усталость и снижение когнитивных способностей.

Люди, которые занимаются физической активностью (даже умеренной), реже страдают от бессонницы. Регулярные тренировки помогают организму лучше придерживаться суточного ритма, особенно если выполняются утром или днем.

Физическая активность повышает уровень энергии в течение дня, что уменьшает потребность в дневном сне и помогает лучше спать ночью.

Лучшее время суток для физических упражнений

Джонс считает, что идеальное время для тренировок - между 16:00 и 19:00.

"Это позволяет организму подготовиться к фазе сна, которая, если ее начать правильно, поможет вам заснуть", - объясняет он.

По словам Джонса, утренние тренировки способствует поддержанию естественного ритма кортизола, помогая раньше заснуть. Люди, которые занимаются тяжелой атлетикой поздно днем, будут показывать лучшие результаты - это связано с пиковой температурой тела и уровнем тестостерона.

Важно, где бы вы ни были, не откладывайте свои тренировки на более поздний вечер.

Вечером стоит сосредоточиться на йога-флоу, чтобы подготовить свое тело.

Йога известна тем, что успокаивает нервную систему и снижает уровень кортизола. Эти оба фактора помогают лучше спать.