Идеальный белковый завтрак по рецепту диетолога. Вкусно и полезно для фигуры

Идеальный завтрак для похудения - готовим взбитый шоколадный мусс с ягодами

"Мой любимый завтрак с высоким содержанием белка сочетает в себе творог, йогурт и протеиновый порошок с тройной концентрацией белка, благодаря чему вы начнете свой день с сытной и питательной еды", - объяснила диетолог.

Для приготовления полезного завтрака вам понадобятся такие ингредиенты:

половина стакана творога

половина стакана несладкого греческого йогурта

1 порция шоколадного протеинового порошка

половина стакана малины

1 столовая ложка натертого шоколада.

Чем завтракать для похудения (иллюстрация: freepik.com)

В таком завтраке будет 425 калорий и 41 грамм белка. Также он даст вашему организму жиры, натрий и углеводы.

Начнем приготовление. Всыпьте в чашу блендера творог, йогурт и сухой протеин. Взбейте массу, а если она покажется вам слишком сухой - консистенцию можно легко изменить, просто добавьте несколько ложек обычной воды.

Затем добавьте шоколадную стружку и еще раз все перемешайте. После этого перекладывайте массу на тарелку, сверху выкладывайте ягоды. Если же вы не любите малину - возьмите какой-то фрукт.

Такой завтрак можно украшать сиропом, но учитывайте это при подсчете калорий. Кроме этого, вы можете добавить в мусс семена чиа и другие полезные продукты.

"Клетчатка и полезные жиры делают этот завтрак сбалансированным, замедляя усвоение пищи и помогая дольше сохранять чувство сытости", - отметила диетолог.