ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ідеальна закуска під спиртне: дієтолог назвала самий відповідний продукт

Автор: Анна Шиканова

Міцні алкогольні напої заведено закушувати жирною і калорійною їжею. І так вважає багато людей. Однак дієтологи стверджують, що такий підхід неправильний і таке поєднання може принести шкоду організму не менше, ніж і сам алкоголь.

Популярні новини

Як розповіла дієтолог Марина Макиша у коментарі для Medikforum, жирна та калорійна їжа здатна нейтралізувати спиртові сполуки, але в такому поєднанні сильно страждає підшлункова залоза і печінка.

А ось звичайні гриби через свій високий вміст хітозану, можуть сильно знизити вплив алкоголю на організм і при цьому не буде ніяких побічних ефектів. Хітозан – це сорбент, який запобігає всмоктуванню спирту в кров.

Також дієтолог дала ще кілька рекомендацій про вживання їжі перед святковими застіллями. Вона радить не з'їдати дуже багато грибів, через те, що в них багато нерозчинних харчових волокон. Максимальна добова доза – 300 г. А у свята, коли на столі багато інших закусок, варто обмежити вживання грибів до 150 г. Цього вистачить для того, щоб знизити негативний вплив алкоголю на організм людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці дали рекомендації про те, як швидко впоратися з харчовим отруєнням після свят.

А також розповідали про те, що експерти назвали продукти, які категорично не можна змішувати з алкоголем.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України алкогольдієтолог