Ідеальна закуска під спиртне: дієтолог назвала самий відповідний продукт

Міцні алкогольні напої заведено закушувати жирною і калорійною їжею. І так вважає багато людей. Однак дієтологи стверджують, що такий підхід неправильний і таке поєднання може принести шкоду організму не менше, ніж і сам алкоголь.

Як розповіла дієтолог Марина Макиша у коментарі для Medikforum, жирна та калорійна їжа здатна нейтралізувати спиртові сполуки, але в такому поєднанні сильно страждає підшлункова залоза і печінка.

А ось звичайні гриби через свій високий вміст хітозану, можуть сильно знизити вплив алкоголю на організм і при цьому не буде ніяких побічних ефектів. Хітозан – це сорбент, який запобігає всмоктуванню спирту в кров.

Також дієтолог дала ще кілька рекомендацій про вживання їжі перед святковими застіллями. Вона радить не з'їдати дуже багато грибів, через те, що в них багато нерозчинних харчових волокон. Максимальна добова доза – 300 г. А у свята, коли на столі багато інших закусок, варто обмежити вживання грибів до 150 г. Цього вистачить для того, щоб знизити негативний вплив алкоголю на організм людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці дали рекомендації про те, як швидко впоратися з харчовим отруєнням після свят.

А також розповідали про те, що експерти назвали продукти, які категорично не можна змішувати з алкоголем.