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У вас идеальная сексуальная совместимость! Как понять, что вы нашли "своего человека"

Фото: Как определить идеальную сексуальную совместимость (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сексуальная совместимость очень важна для крепких и длительных отношений, ведь от гармонии в постели зависит ваше общение вне tt. По каким же признакам можно понять, что вы встретили "своего человека"?

Об этом пишет канал Сексология по-украински.

Вы чувствуете физическое влечение друг к другу

Бабочки в животе и приятное щекотание в области интимных органов – признаки того, что вас физически тянет к этому человеку.

Вы постоянно находитесь в физическом контакте

Речь идет не только о сексе, но и об объятиях, поцелуях, поглаживании. Все эти действия - проявление невидимой связи между вами, которую называют химией.

Вы продолжаете общаться невербально

Будучи не первый день вместе и перепробовав многое в постели, вы все еще ловите взгляд друг друга, делаете намеки глазами и мимикой и чувствуете все это на подсознательном уровне.

Вам мало друг друга

Вы никак не можете насытиться друг другом, не только физически, но и эмоционально, мысленно.

Ваши биоритмы совпадают

Этот нюанс очень важен в графике интимной жизни. "Совы" привыкли вести ночной образ жизни, и сексом заниматься поздно вечером или ночью. "Жаворонки" будут не самыми активными участниками вечернего секса. Зато рано утром они будут преисполнены сил и бодрости.

Если все эти признаки совпадают, поздравляем, рядом с вами "ваш человек"!

Раньше мы писали, каких вещей нельзя стесняться во время секса.

Также читайте о сексуальных техниках в постели, которые бесят мужчин.

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