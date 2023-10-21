И снова скандал. Юрий Ткач провел свадьбу фигуранту дела о "пьяных вечеринках" с секс-насилием

Что известно о свадьбе скандального блогера

Не успели украинцы прийти в себя после резонансной "элитной" свадьбы экспрокурора Ильницкого, на которой гостей развлекали Полякова, Пономарев и Дзидзьо, как появилась новая тема для обсуждения.

"Примерно в то же время в другом одном из самых дорогих отелей страны Edem Resort Medical & Spa отыграл свою свадьбу фигурант громкой истории о блогерах из Ивано-Франковска, устраивавших вечеринки в Киеве, где, по версии следствия, спаивали девушек, а затем совершали над ими сексуальное насилие, снимали это на видео, распространяя его в сети", - написал журналист в соцсетях, подкрепив к своей публикации фотографии со свадьбы участника скандальной вечеринки.

Свадьба Олега Захарова (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)

По словам Андрея Лохматова, ведущим на свадьбе был известный комик Юрий Ткач, "искренне обнимавшийся с подозреваемым в сексуальном насилии Олегом Захаровым".

"Ведущим на этом празднике жизни был известный телеактер и комик Юрий Ткач, искренне обнимавшийся с пьяным подозреваемым в сексуальном насилии, чем как бы подтвердил ему - все ок, чувак, продолжай в том же духе, и в который раз продемонстрировавший нам, что деньги важнее репутации, и что некоторым людям неважно, кого развлекать - прокуроров-коррупционеров или мажоров-насильников. Главное, чтобы вовремя и хорошо платили. Так и живем", - добавил мужчина.

Скандал с пьяными вечеринками с девушками

31 января в сети получила огласку история о группе блогеров из Ивано-Франковска, которые приехали в Киев и устраивали вечеринки.

Фигуранты дела о "пьяных вечеринках" (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)

На них они накачивали алкоголем и наркотиками девушек, а потом издевались над ними и насиловали.

1 февраля в Нацполиции сообщили, что у организаторов пьяных вечеринок проводят обыски и возбуждено уголовное дело.

Фигурант дела о "пьяных вечеринках" (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)

Впоследствии блогеров, которые снимали и распространяли порнографический контент, издеваясь над девушками, заключили под стражу .Позже некоторые из них вышли под залог.