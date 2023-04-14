RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

И это не Кракен. Врач назвал новый и более заразный штамм COVID с очень редким симптомом

Фото: Обнаружен новый штамм COVID (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Великобритании зафиксирован новый вариант коронавируса, получивший название Arcturus. В стране уже зарегистрировано около 100 случаев заболевания.

Новый симптом инфекции назвал врач из Индии Випин Вашишта, пишет Mirror.

Откуда появился новый штамм COVID

Так, впервые новый вариант коронавируса зафиксирован в Индии, он очень заразен. В штатах Харьяна и Керала вновь ввели ношение масок в общественных местах.

Министерство здравоохранения Индии даже запустило на этой неделе тест больниц, пытаясь проверить, готовы ли они справиться с возможным наплывом пациентов.

Какой нетипичный симптом у нового штамма?

Так, в стране у пациентов наряду с типичными симптомами лихорадки и кашля люди также страдают от "зудящего" конъюнктивита.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения уже сосредоточила внимание на новом варианте Омикрона XBB.1.16., Arcturus, начав его исследование.

Насколько новый штамм более заразен?

Исследования показывают, что Arcturus может быть в 1,2 раза более заразным, чем предыдущий вариант ковида Кракен.

Хотя он распространяется легче, нет никаких доказательств того, что он приводит к более тяжелому заболеванию.

Также отметим, что в Индии новый штамм вызвал увеличение числа инфекций примерно на 281% в течение 14 дней.

Как мы ранее писали, врач рассказала, почему новый штамм COVID так заразен и назвала его симптомы.

Читайте также, когда в мире завершится пандемия COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачиКоронавирус