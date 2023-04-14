И это не Кракен. Врач назвал новый и более заразный штамм COVID с очень редким симптомом

В Великобритании зафиксирован новый вариант коронавируса, получивший название Arcturus. В стране уже зарегистрировано около 100 случаев заболевания.
Новый симптом инфекции назвал врач из Индии Випин Вашишта, пишет Mirror.
Так, впервые новый вариант коронавируса зафиксирован в Индии, он очень заразен. В штатах Харьяна и Керала вновь ввели ношение масок в общественных местах.
Министерство здравоохранения Индии даже запустило на этой неделе тест больниц, пытаясь проверить, готовы ли они справиться с возможным наплывом пациентов.
Так, в стране у пациентов наряду с типичными симптомами лихорадки и кашля люди также страдают от "зудящего" конъюнктивита.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения уже сосредоточила внимание на новом варианте Омикрона XBB.1.16., Arcturus, начав его исследование.
Исследования показывают, что Arcturus может быть в 1,2 раза более заразным, чем предыдущий вариант ковида Кракен.
Хотя он распространяется легче, нет никаких доказательств того, что он приводит к более тяжелому заболеванию.
Также отметим, что в Индии новый штамм вызвал увеличение числа инфекций примерно на 281% в течение 14 дней.
Как мы ранее писали, врач рассказала, почему новый штамм COVID так заразен и назвала его симптомы.
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