И это не Кракен. Врач назвал новый и более заразный штамм COVID с очень редким симптомом

Откуда появился новый штамм COVID

Так, впервые новый вариант коронавируса зафиксирован в Индии, он очень заразен. В штатах Харьяна и Керала вновь ввели ношение масок в общественных местах.

Министерство здравоохранения Индии даже запустило на этой неделе тест больниц, пытаясь проверить, готовы ли они справиться с возможным наплывом пациентов.

Какой нетипичный симптом у нового штамма?

Так, в стране у пациентов наряду с типичными симптомами лихорадки и кашля люди также страдают от "зудящего" конъюнктивита.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения уже сосредоточила внимание на новом варианте Омикрона XBB.1.16., Arcturus, начав его исследование.

Насколько новый штамм более заразен?

Исследования показывают, что Arcturus может быть в 1,2 раза более заразным, чем предыдущий вариант ковида Кракен.

Хотя он распространяется легче, нет никаких доказательств того, что он приводит к более тяжелому заболеванию.

Также отметим, что в Индии новый штамм вызвал увеличение числа инфекций примерно на 281% в течение 14 дней.