И это не коровье. Диетолог назвала молоко, которое полезно для сердца и желудка

Чем полезно козье молоко утром

Испанский фармацевт и диетолог Мария Гарсия рассказала, что коровье и козье молоко имеют различия в своих пищевых профилях. Белки в козьем молоке могут быть легче для переваривания некоторыми людьми, чем белки в коровьем.

Этот напиток может быть идеальным для тех, кто имеет дело с проблемами желудочно-кишечного тракта. Расстройства пищеварения происходит потому, что люди едят вредную пищу.

Исследованиями Университета Гранады показали, что козье молоко может иметь многочисленные преимущества для здоровья. Эти преимущества включают улучшение высокого уровня холестерина и здоровья сердца, а также помощь людям с анемией и людям, которые проходят длительное лечение добавками с железом.

Козье молоко может похвастаться значительным количеством железа, кальция, фосфора и магния, которые вместе помогают бороться с дефицитами и дегенеративными заболеваниями костей, такими как деминерализация.

Что касается здоровья сердечно-сосудистой системы, то козье молоко содержит на 40% меньше холестерина по сравнению с коровьим и богато омега-6, что способствует защите сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, козье молоко легче усваивается, чем коровье. Оно содержит больше питательных веществ и много витамина А. Но специфический вкус напитка нравится не всем.

Кому нельзя пить козье молоко

Существуют случаи, когда козье молоко может быть вредным для здоровья: