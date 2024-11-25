И это не кофе. Диетолог назвала утренний напиток для энергии и молодости

Как приготовить напиток для молодости и энергии.

Для того чтобы сделать напиток вам нужно взять калину, имбирь, лимон и горячую воду.

На стакан горячей воды возьмите несколько ягод калины, растолчите ее и ступке. Затем натрите маленький корешок имбиря на терку. Процедите смесь и добавьте горячую воду и лимонный сок.

Скиталинская советует пить напиток маленькими глотками.

" Калина – это эликсир украинского здоровья. Она для нас украинцев дает самые ценные питательные вещества", - сказала диетолог.

Эти ягоды содержат большое количество витамина С, эфирных масел и гингерола. Гингерол – это сильный антиоксидант, защищающий организм от старения и воспаления. Эти вещества помогают нормализовать липидный обмен. Также калина обладает антивирусными и противораковыми свойствами.

Имбирь ускоряет метаболизм, снижает уровень сахара в крови, помогает при отравлениях, улучшает циркуляцию крови. Благодаря высокой концентрации витамина A, витаминов группы B и гингерола имбирь укрепляет иммунитет и помогает бороться с бактериями.

Лимоны поддерживают здоровье сердца. Витамин С и содержащиеся в лимонах антиоксиданты предотвращают образование свободных радикалов, которые вызывают атеросклероз - накопление бляшек в артериях.