RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

И это не кофе. Диетолог назвала утренний напиток для энергии и молодости

Какой напиток нужно пить для молодости (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Хотите чувствовать себя бодрыми и полными энергии утром? А вы знали, что существует простой рецепт напитка, в котором очень много полезных свойств. И это совсем не кофе.

Какой напиток нужно приготовить с утра, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога и нутрициолога Оксану Скиталинскую на YouTube-канале.

Как приготовить напиток для молодости и энергии.

Для того чтобы сделать напиток вам нужно взять калину, имбирь, лимон и горячую воду.

На стакан горячей воды возьмите несколько ягод калины, растолчите ее и ступке. Затем натрите маленький корешок имбиря на терку. Процедите смесь и добавьте горячую воду и лимонный сок.

Скиталинская советует пить напиток маленькими глотками.

" Калина – это эликсир украинского здоровья. Она для нас украинцев дает самые ценные питательные вещества", - сказала диетолог.

Эти ягоды содержат большое количество витамина С, эфирных масел и гингерола. Гингерол – это сильный антиоксидант, защищающий организм от старения и воспаления. Эти вещества помогают нормализовать липидный обмен. Также калина обладает антивирусными и противораковыми свойствами.

Имбирь ускоряет метаболизм, снижает уровень сахара в крови, помогает при отравлениях, улучшает циркуляцию крови. Благодаря высокой концентрации витамина A, витаминов группы B и гингерола имбирь укрепляет иммунитет и помогает бороться с бактериями.

Лимоны поддерживают здоровье сердца. Витамин С и содержащиеся в лимонах антиоксиданты предотвращают образование свободных радикалов, которые вызывают атеросклероз - накопление бляшек в артериях.

 

Читайте также, можно ли пить горячий кофе вместо чая, когда болит горло.

Кстати, диетолог назвала основные принципы питания для долголетия украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеЗдоровое питаниеДиетолог