И это не 10 тысяч. Количество шагов, которые вам нужно делать ежедневно, чтобы похудеть

Стремление к здоровому весу и улучшение физической формы является общей целью многих людей. Одним из самых простых и эффективных способов достичь этого является ходьба.

Сколько шагов надо проходить ежедневно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

Сколько шагов надо проходить ежедневно?

Согласно последним исследованиям, людям рекомендуется делать от 7 000 до 10 000 шагов в день для эффективного похудения. Хотя известная цель в 10 000 шагов была популяризирована как общий стандарт, последние исследования показывают, что даже минимум 7 000 шагов могут иметь значительную пользу для здоровья и контроля веса.

То есть 7000 шагов - это число считается хорошей отправной точкой для тех, кто хочет улучшить общее состояние здоровья и похудеть.

Исследования показали, что достижение этой цели может помочь уменьшить риск хронических заболеваний и способствовать лучшему составу тела.

10 000 шагов - это для тех, кто стремится к более ощутимым результатам в плане потери веса, увеличение цели до 10 000 шагов в день может быть полезным.

Этот уровень активности не только сжигает дополнительные калории, но и улучшает выносливость сердечно-сосудистой системы и укрепляет мышцы.

Какова польза ходьбы?

Помимо того, что регулярные прогулки помогают похудеть, они имеют много преимуществ для здоровья:

Улучшение настроения

Физическая активность высвобождает эндорфины, которые могут улучшить ваше эмоциональное состояние и уменьшить стресс.

Повышение энергии

Ходьба улучшает кровообращение и насыщает мышцы кислородом, что заставит вас чувствовать себя энергичнее в течение дня.

Легкость

В отличие от других типов более интенсивных упражнений, ходьба доступна почти всем и может быть легко интегрирована в ваш распорядок дня.