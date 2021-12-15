"І актори, і роботодавці теж": знаменита актриса Лариса Руснак вперше розповіла про сексуальні домагання

Актриса театру і кіно, народна артистка України Лариса Руснак зізналася, що неодноразово потерпала від сексуальних домагань та непристойних жартів у свою адресу на роботі.

"Звичайно, було (випадки домагань, - ред.). Я давно живу. І актори, і роботодавці теж. Якщо людина переходить рамки, я одразу категорична. Я не боюся образити людину, я просто кажу: "відійди на метр і не підходь"", - зізналася Лариса Руснак.

Знаменитість додала, що в таких випадках вона дуже категорична, коли стикалася з подібними "залицяннями".

"І, можливо, це проблема не цієї людини. Вона відчула, що може щось, щось приємне робить. Хоча це її світ, не мій. Я його не сприймаю", - сказала актриса.

Актриса Лариса Руснак розповіла про непристойні пропозиції (фото: скріншот з відео)

В інтерв'ю вона також додала, що раніше через постійну зайнятість майже не було місця для кохання. Сьогодні ж її серце вільне.

"Я не закохана зараз, і мені дуже шкода. Я пробігла все життя, весь час була зайнятою. Я б дуже хотіла бути коханою. Якщо у мене траплялися стосунки, то я неправильно поводилася. Одразу хотіла все, вірила у недосяжний світ кохання. А не всі були готові", - наголосила 59-річна актриса.

До слова, Лариса Руснак - українська акторка театру, кіно та дубляжу, провідний майстер сцени Київського драмтеатру ім. І. Франка, народна артистка України, з 2001 по 2019 роки ведуча програми "Лото Забава". Минулого року була нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.

Відео: актриса Лариса Руснак розповіла про домагання