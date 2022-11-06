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Болезни, которые имитируют инсульт: не перепутайте!

Коллаж РБК-Украина: Какие болезни имитируют инсульт
Автор: Светлана Мащенко

Части пациентов, поступающих с диагнозом "острый инсульт" ставят другой диагноз. Однако симптомы бывают очень схожи, поэтому важно уметь их исключать.

Об этом рассказала врач-невролог Анастасия Гончар.

По словам врача, в мире увеличилось количество случаев, когда тромболизис (процесс растворения тромба под влиянием введенного в кровяную систему фермента) проводят пациентам, у которых нет ишемического инсульта из-за ошибочной диагностики.

"Свыше 6% тромболизисов в мире проводятся пациентам, у которых нет острого ишемического инсульта", - пишет медик.

По статистике, болезни-имитаторы инсульта составляют от 2 до 30% случаев обращения по скорой

Топ-5 имитаторов инсульта:

  • Эпилепсия
  • Конверсионные расстройства
  • Мигрень
  • Метаболические энцефалопатии (гипо/гипергликемия, энцефалопатия Вернике)
  • Опухоли ЦНС

В частности, мигрень с аурой – конечный диагноз у более чем 1% пациентов, которые оценивались в отделении неотложной помощи с подозрением на острый ишемический инсульт.

Что может натолкнуть подумать о другом диагнозе, чем инсульт:

  • низший балл по шкале NIHSS
  • тотальная афазия без гемипареза
  • пациент молодого возраста, чаще женского пола, без факторов риска
  • пациент с диагностированным ранее психическим расстройством
  • мигрень в анамнезе
  • эпилепсия в анамнезе

Относительно немигренозных состояний, которые ошибочно принимали за инсульт, это абсцесс головного мозга, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, вестибулярный нейронит, метастазы в головной мозг.

Раньше мы писали, что нужно делать по 20 минут в день, чтобы предотвратить инсульт, инфаркт и диабет.

Также читайте о витамине, недостаток которого увеличивает риск развития инсульта.

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